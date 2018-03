In arrivo a giugno MotoGp 2018 | il gioco diventa più realistico e dinamico

ZUI 4.0 con Android 8.0 Oreo in arrivo a giugno sui ZUK Edge - ZUK Z2 e ZUK Z2 Pro : Buone notizie per i possessori di ZUK Edge, ZUK Z2, ZUK Z2 Pro: nei prossimi mesi riceveranno l'aggiornamento con l'interfaccia ZUI 4.0 con Android 8.0 Oreo L'articolo ZUI 4.0 con Android 8.0 Oreo in arrivo a giugno sui ZUK Edge, ZUK Z2 e ZUK Z2 Pro proviene da TuttoAndroid.

Super Bomberman R in arrivo a giugno per console e PC : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che Super Bomberman R sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One il 14 giugno mentre la versione PC via Steam sarà disponibile il 13 giugno.In occasione dell'arrivo sulle nuove piattaforme, KONAMI ha svelato personaggi speciali grazie alla collaborazione con Sony, Microsoft e Valve. Tutti gli acquirenti di Super Bomberman R riceveranno questi inediti personaggi in base alla piattaforma ...

Msc Crociere : dall’avveniristico Catalogo Immersivo a MSC Seaview - la Nave tech tutta italiana in arrivo il 2 giugno : MSC Crociere nella Samsung Arena presenta alla stampa l’evoluzione del viaggio in crociera, fatta di Meganavi incredibilmente Smart ( come MSC Seaview che verrà battezzata il prossimo 2 giugno con una grande festa nel porto di Civitavecchia) e un Catalogo virtuale che consente di vivere la magia di un viaggio in crociera anche da terra, grazie ad avveniristici visori VR, impressionanti ologrammi e immersive visioni in 3d. L'articolo Msc ...

Mercato Milan - la bomba per giugno : in arrivo un giocatore della Juve Video : Il Milan di Gennaro Gattuso si appresta a vivere un mese intenso e delicato che dira' molto sul futuro della stagione dei rossoneri. Nelle prossime partite infatti ci sara' l’andata dei sedicesimi di Europa League ed il ritorno della semifinale di Coppa Italia, a Roma contro la Lazio. Nel mezzo ci saranno anche tre impegni di campionato, nei quali il Milan dovra' necessariamente cercare di vincere per tentare il disperato assalto alla Zona ...

Mercato Milan - la bomba per giugno : in arrivo un giocatore della Juve : Il Milan di Gennaro Gattuso si appresta a vivere un mese intenso e delicato che dirà molto sul futuro della stagione dei rossoneri. Nelle prossime partite infatti ci sarà l’andata dei sedicesimi di Europa League ed il ritorno della semifinale di Coppa Italia, a Roma contro la Lazio. Nel mezzo ci saranno anche tre impegni di campionato, nei quali il Milan dovrà necessariamente cercare di vincere per tentare il disperato assalto alla Zona ...

Calciomercato Milan - bomba per giugno : “in arrivo il colpo dalla Juve” : Calciomercato Milan – Il Milan è in grande ripresa, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal positivo pareggio sul campo dell’Udinese ed adesso cerca conferme nella partita contro la Spal. Il mercato di gennaio non ha regalato sussulti ma la situazione cambierà sicuramente dalla prossima stagione, nelle ultime ore sono circolate voci provenienti dall’ambiente rossonero che hanno del clamoroso. Il Milan sta provando infatti a ...

Calciomercato Milan - Strinic in arrivo a Giugno : Calciomercato Milan, Strinic a parametro zero Il Calciomercato non si ferma mai! Infatti, secondo alcune fonti, il Milan è intenzionato ad acquistare a parametro zero , Ivan Strinic. L’ex Napoli, chiuso da Ghoulam, l’estate scorsa è passato alla Sampdoria. Con i blu-cerchiati, però ha trovato spazio ad intermittenza. Infatti ha collezionato ben 14 presenze, ma nelle ultime due uscite, Giampaolo, gli ha preferito Murru. Strinic ...