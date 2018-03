Ilva | non c' è la stretta finale nuovo incontro il 4 aprile

Ilva - Corte Costituzionale boccia il Decreto 2015/ Sentenza non ferma produttività : dubbi su procedura : Ilva, Sentenza Consulta su Decreto del 2015: "trascurò la tutela della vita dei lavoratori a vantaggio della produttività". Stroncato Governo Renzi, "ma non bisogna temere per filiera"(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:35:00 GMT)

La Consulta : incostituzionale il 'decreto Ilva' del 2015 - Ma l'azienda replica : 'La produzione non si ferma' : Il "decreto Ilva" del 2015, che ha consentito la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti in quanto di interesse strategico nazionale, è incostituzionale. A stabilirlo è stata la Consulta, a cui ...

Ilva : Laghi - sentenza Consulta non incide su operatività impianto : Roma, 23 mar. (AdnKronos) - "La sentenza della Corte Costituzionale non incide minimamente sulla operatività dell’impianto". Ad affermarlo in una nota è il Commissario straordinario di Ilva, Enrico Laghi in merito alle notizie riportate dagli organi di stampa sulla sentenza di incostituzionalità del

Ilva : Laghi - sentenza Consulta non incide su operatività impianto : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “La sentenza della Corte Costituzionale non incide minimamente sulla operatività dell’impianto”. Ad affermarlo in una nota è il Commissario straordinario di Ilva, Enrico Laghi in merito alle notizie riportate dagli organi di stampa sulla sentenza di incostituzionalità dell’articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2015, n. 92 e degli articoli 1 comma 2 e 21 octies della legge 6 agosto 2015, ...

Ilva - fuori il gruppo Marcegaglia. Bruxelles : 'Ancora non ci siamo' : E' un pacchetto molto ampio quello proposto da Bruxelles a AmInvestco Italy, la cordata capitanata dal colosso Arcelor Mittal, per dare il via libera all'acquisizione dell'Ilva. Hanno chiesto '...

Gattuso : 'Rinnovo? Non è una priorità. Per la Champions non possiamo sbagliare. Su Kalinic e Andrè SIlva...' : Si merita tutte le cose migliori al mondo, è uno che ti parla in faccia. Sono gli atleti e gli uomini che piacciono a me'. ORARIO DERBY - 'Ci mettiamo la maglia, la prepariamo e la giochiamo. Non ...

Mago SIlvan - ballerino per una notte/ "Sono un prestigiatore - non un imbroglione" (Ballando con le stelle) : Il celebre Mago Silvan questa sera sarà protagonista sulla pista di Ballando con le stelle su Rai 1, nelle vesti di ballerino per una notte. Anticipazioni.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:15:00 GMT)

SIlvana Saguto : "Non ci sto a pagare per tutti" : L'ex presidente della sezione misure di prevenzione a Palermo accusata di aver fatto business sui beni sequestrati alla mafia rompe il silenzio su Panorama e coinvolge i colleghi

Gattuso : 'Domani non si può sbagliare. Stiamo vicini a Kalinic e SIlva' : Q uesta squadra ha scritto la storia del calcio mondiale, è una delle più grandi società al mondo. Quando un giocatore arriva al Milan arriva in un grande club, c'è tutto qui: organizzazione, c'è ...

Il Mago SIlvan da Fazio sono un prestigiatore non un imborglione : Il famoso Mago Silvan, all’anagrafe Aldo Savoldello è tornato in tv al programma “Fuori che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio. Il Mago ha messo da parte i giochi di prestigio per una volta e si è raccontato da Fabio Fazio spiegando che una volta gli avevano offerto cento milioni di lire solo per poter mettere il suo nome su una medaglietta portafortuna: «Rifiutai, perché sono un prestigiatore, non un imbroglione». «Il paranormale non ...

Il Mago SIlvan ospite da Fazio : "Io prestigiatore - non imbroglione" : Il noto Mago Silvan ha lasciato a casa trucchi di magia e i giochi di prestigio e si è raccontato senza filtra su Rai Uno, ospita da Fazio a Che tempo che fa . Le parole del Mago Aldo Savoldello - ...

SIlvan da Fazio : "Il paranormale non esiste. Sono un prestigiatore - non un imbroglione" : Il popolarissimo Mago Silvan, all'anagrafe Aldo Savoldello, torna in tv, ed è una sua 'inedita' versione quella vista ieri a Fuori che tempo che fa su RaiUno. L?artista...

SIlvan da Fazio : 'Il paranormale non esiste. Sono un prestigiatore - non un imbroglione' : Il popolarissimo Mago Silvan, all'anagrafe Aldo Savoldello, torna in tv, ed è una sua 'inedita' versione quella vista ieri a Fuori che tempo che fa su RaiUno. L'artista veneziano ha messo da parte i ...

Il Mago SIlvan da Fazio : 'Il paranormale non esiste. Sono un prestigiatore - non un imbroglione' : Il Mago Silvan torna in tv, ed è una sua 'inedita' versione quella vista ieri a Fuori che tempo che fa su RaiUno. L'artista veneziano, all'anagrafe Aldo Savoldello , ha messo da parte i giochi di ...