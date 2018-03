Il virus WannaCry colpisce anche il colosso degli aerei Boeing L' azienda | Nessun

huffingtonpost

: La Boeing attaccata da Wannacry. Il prezzo terribile che paga chi non fa gli aggiornamenti, disponibili da mesi, e… - disinformatico : La Boeing attaccata da Wannacry. Il prezzo terribile che paga chi non fa gli aggiornamenti, disponibili da mesi, e… - repubblica : Boeing colpita da virus Wannacry, verifiche su software aerei. 'Attivate contromisure' [news aggiornata alle 02:25] - LaStampa : Boeing colpita dal virus Wannacry, a rischio i software aerei: “Attivate contromisure” -

(Di giovedì 29 marzo 2018) La, tra le maggiori aziende produttrice di, è stata colpita dal, lo stesso all'origine di un mega cyberattacco ha colpito la scorsa primavera in 150 Paesi.Lo riferiscono diversi media negli Stati Uniti, tra cui il Seattle Times e il New York Times, citando un memo interno e affermando che i vertici della società hanno comunque rassicurato che non vi è stato alcun impatto sulla produzione.