Il vignaiolo | “incrementabilità” per vigneti sostenibili e tutela della biodiversità

meteoweb.eu

: Il vignaiolo, 'incrementabilità' per vigneti sostenibili e tutela biodiversità - naturaeambiente : Il vignaiolo, 'incrementabilità' per vigneti sostenibili e tutela biodiversità - naturaeambiente : Il vignaiolo, 'incrementabilità' per vigneti sostenibili e tutela #biodiversità - naturaeambiente : Il vignaiolo, 'incrementabilità' per vigneti sostenibili e tutela #biodiversità -

(Di giovedì 29 marzo 2018) ‘Incrementabilità’: un concetto che esprime la necessità di andare oltre latà, anche nel vigneto. E che si traduce in unamaggiormenteta, un ambiente difeso ma soprattutto valorizzato, tecniche colturali e produttive orientate alla qualità e al rispetto delle caratteristiche pedologiche dei terreni. A coniarlo Claudio Quarta,salentino in quella che ama definire la sua ‘seconda vita’. La prima, infatti, come biologo genetista e microbiologo, l’ha spesa sviluppando biotecnologie innovative che potessero contribuire al miglioramentovita umana, volando negli States e firmando operazioni rimaste negli annalifinanza internazionale. Poi, all’apicecarriera, la decisione, nel 2005, di cambiare vita e tornare alla terra nella sua terra, il Salento, realizzando un vecchio sogno nel cassetto, ...