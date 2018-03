Il vignaiolo | ' incrementabilità' per vigneti sostenibili e tutela biodiversità

Il vignaiolo - “incrementabilità” per vigneti sostenibili e tutela della biodiversità : ‘Incrementabilità’: un concetto che esprime la necessità di andare oltre la sostenibilità, anche nel vigneto. E che si traduce in una biodiversità maggiormente tutelata, un ambiente difeso ma soprattutto valorizzato, tecniche colturali e produttive orientate alla qualità e al rispetto delle caratteristiche pedologiche dei terreni. A coniarlo Claudio Quarta, vignaiolo salentino in quella che ama definire la sua ‘seconda ...