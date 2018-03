Il tuo animale in un ritratto

vanityfair

(Di giovedì 29 marzo 2018) Lei è Teresa Ginori, un passato nel mondo della moda da fotografa, redattrice, stylist tra New York e Milano. Ma oggi tra le sue attività c’è anche quella di ritrarre animali in dipinti a olio e pastelli su tela. Una passione ispirata dall’arte del passato e soprattuto da artisti di fine Settecento e Ottocento, come George Stubbs, Lionel Edwards, Alfred Wheeler, che hanno fatto fiorire un genere che resta attualissimo. «Per un periodo della mia vita ho studiato pittura», racconta Teresa, «Ma ho iniziato a ritrarre animali per caso, per passare il tempo durante la convalescenza dopo una serie di cadute a cavallo: il primo è stato il mio cane, Susina, e poi ho continuato a dipingere per gli amici, finché è diventato un vero lavoro. Come spesso accade, ciò che ci impedisce di fare le cose è la mente e i pregiudizi». Quell’inizio casuale è stato anche un cambio di vita: ...