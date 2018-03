Il trono di spade su Sky Atlantic tra complotti e corone | trame episodi del 29 marzo e 5

Il trono di spade : Gwendoline Christie e Nikolaj Coster-Waldau avvistati sul set Video : Mentre le riprese principali della ottava ed ultima stagione televisiva de #Il trono di spade procedono lentamente, le scene più complesse sono attualmente in corso d'opera sul set di Magheramorne, dove è stato allestito un green screen utile a realizzare alcune sequenze innevate, sicura cornice per battaglie all'ultimo sangue tra il regno dei vivi e quello dei morti. Ed è proprio su questo set che gli attori Gwendoline Christie e Nikolaj ...

Il trono di spade : Gwendoline Christie e Nikolaj Coster-Waldau avvistati sul set : Mentre le riprese principali della ottava ed ultima stagione televisiva de Il trono di spade procedono lentamente, le scene più complesse sono attualmente in corso d'opera sul set di Magheramorne, dove è stato allestito un green screen utile a realizzare alcune sequenze innevate, sicura cornice per battaglie all'ultimo sangue tra il regno dei vivi e quello dei morti. Ed è proprio su questo set che gli attori Gwendoline Christie e Nikolaj ...

Il trono di spade 8 vedrà Jaime Lannister con un nuovo look - perfettamente adatto al momento (foto) : È molto raro che un membro del cast di Game of Thrones si faccia scappare informazioni sul futuro della serie, ma l'ultima intervista rilasciata da Nikolaj Coster-Waldau ha svelato un interessante dettaglio sul suo personaggio: ne Il trono di spade 8 vedremo Jaime Lannister con un look un po' diverso da quello a cui siamo abituati. A intervistare l'attore danese è stato ShortList, che a un certo punto ha introdotto l'argomento dei peli ...

Il trono di spade su Sky Atlantic continua con Ned ad Approdo del Re : trame del 22 e 29 marzo : Anche nella serata di questo giovedì 22 marzo Sky proporrà la maratona de Il trono di spade su Sky Atlantic: cominciata la scorsa settimana con i primi due episodi della prima stagione, nel corso delle prossime settimane saranno trasmesse tutte e sette le stagioni finora edite della serie, che è nota anche col titolo originale di Game of Thrones. La programmazione di questa sera prevede quindi il terzo e il quarto dei primi dieci episodi de ...

Il finale de Il trono di spade 8 non sarà ‘affrettato’ : secondo Nathalie Emmanuel sei episodi sono abbastanza : È ormai vecchia la notizia che Il trono di spade 8 avrà a disposizione solo sei episodi per dare alla serie un degno finale, ma le ansie dei fan rimarranno tali almeno fino al 2019: il tempo dedicato alla chiusura di Game of Thrones sarà abbastanza? A rassicurarli ci pensa Nathalie Emmanuel, l'attrice che nella serie cult di HBO interpreta Missandei: nel corso di una recente intervista ha infatti assicurato che, nonostante la pressione del ...

Da stasera la maratona de Il trono di Spade su Sky Atlantic : programmazione e trame del 15 e 22 marzo : Mettetevi comodi: a partire da questa sera, giovedì 15 marzo, il giovedì sera sarà un appuntamento d'obbligo con Il Trono di Spade su Sky Atlantic. Il canale 110 di Sky riproporrà infatti tutte e sette le stagioni finora uscite della serie, partendo proprio dalla prima. Gli episodi saranno proposti settimanalmente, con un appuntamento ogni giovedì sera durante il quale saranno trasmesse due puntate di Game of Thrones. La serie non è ...

Kit Harington : 'Non reciterò più ne 'Il trono di Spade'' : Fa per me'', ma ora è venuto il momento di abbandonare il ruolo che lo ha lanciato nel mondo dell'intrattenimento e dedicarsi ad altri progetti e alla sua Rose Leslie, conosciuta proprio sul set de '...

Il trono di Spade spin-off ci sarà oppure no? : Cresce l’attesa per l’ottava ed ultima stagione de Il Trono di Spade, ma intanto fioccano in rete le indiscrezioni su una serie di possibili spin-off La serie fantasy Il Trono di Spade, in inglese Game of Thrones, si conferma un successo dalla portata internazionale. Dopo la vittoria durante gli Emmy Awards come miglior serie drammatica, la serie fantasy prodotta dalla HBO si avvia alla sua conclusione attesa per il prossimo anno. Il ...

Kit Harington di Game of Thrones e il divieto di Rose Leslie : “Niente copioni de Il trono di Spade a casa!” : La tensione a casa Harington-Leslie si taglia con un coltello. No, Rose Leslie non sta impazzendo a causa dei preparativi del suo imminente matrimonio: il problema è rappresentato dal fatto che il suo futuro sposo, prima di essere tale, è Kit Harington di Game of Thrones. E in quanto tale è uno dei pochi al mondo a sapere attualmente come finirà la serie. Ecco perché, come ha rivelato la stessa attrice ospite di una puntata del Late Night di ...

Al via le repliche de Il trono di Spade 5 su Rai4 : orari e programmazione - in attesa della nuova stagione : Rai4 torna a Westeros con le repliche de Il Trono di Spade 5: in attesa della nuova stagione, l'emittente ripropone gli episodi del quinto capitolo della serie tv fantasy tratta dai libri di George R.R. Martin. Le epiche avventure dei protagonisti della serie creata da David Benioff e D.B. Weiss prendono di nuovo vita in questa speciale maratona in chiaro. Quando andranno in onda gli episodi? L'appuntamento inizia da oggi, 12 marzo, a partire ...

Kit Harington - il futuro dopo il trono di Spade : Jon Snow della casa degli Stark, primo del suo nome, Re del Nord, Protettore del Nord, Lord di Grande Inverno, Lupo Bianco, il non morto – questo sembra essere il suo titolo completo – si adagia su un Trono di velluto. Indossa jeans attillati, stivali vissuti e una giacca nera da college degli Anni 30, un po’ logora, appena comprata in un negozio vintage nell’East Village di New York. Vedere Kit Harington senza il mantello di pelliccia nera e ...

Torna Il trono di spade su Sky Atlantic - dal 15 marzo la maratona di tutte le stagioni : trama e programmazione : Da giovedì 15 marzo Torna Il trono di spade su Sky Atlantic: la serie targata HBO, che trova nel canale 110 di Sky la sua principale casa italiana, sarà riproposta interamente per una imperdibile maratona di tutte le stagioni finora uscite. Ogni giovedì in prima serata, a partire cioè dalle 21:15, saranno proposti due episodi della serie. Si inizierà dagli albori, ossia dalla prima stagione della serie, così da poter rivivere sin dai primi ...