Il trattamento di lusso per cani al Mandarin Hotel

(Di giovedì 29 marzo 2018) Chi soggiorna alOriental Hyde Park di Londra, in linea di massima non bada a spese, considerando che la camera basica – quella vorrei ma non posso – costa 600 sterline a notte (circa 690 euro), breakfast escluso (da 32 a 38 sterline). D’altronde parliamo di un edificio in stile Edoardiano nato nel 1889 come Gentleman’s Club (rinnovato totalmente nel 2000 dalla nuova gestioneOrientalGroup), che conserva ancora la “Royal Entry” (quella adiacente al parco) accessibile solo ai reali o a illustri ospiti previo consenso della Regina. Chi viaggia a questo livello, insomma, dà per scontate parecchie cose. Come l’accesso incondizionato dei suoi adorati e inseparabili “pet”. Il lussuoso albergo, che si affaccia sull’elegante Knightsbridge e su Hyde Park, non solo li accetta, ma vista la richiesta crescente ha deciso, addirittura – forse ...