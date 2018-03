Il trailer ufficiale di Westworld 2 : il nuovo parco Shogunworld e Dolores al lato oscuro (video) : HBO ha rilasciato il trailer ufficiale di Westworld 2. Dopo piccole e vaghe anticipazioni, teaser trailer al Comic-Con di San Diego e poi durante il Super Bowl, il network americano via cavo ha finalmente mostrato nuove immagini dell'attesa seconda stagione della serie western sci-fi. Come già ampiamente discusso dagli showrunner Jonathan Nolan e Lisa Joy, in Westworld 2 ci sarà la presenza di un secondo parco, quello ambientato nel Giappone ...

The Handmaid's Tale : Il trailer ufficiale della stagione 2 : Serie TV rivelazione del servizio di video in streaming Hulu, premiata sia con l'Emmy che il Golden Globe, nei nuovi 13 episodi l'adattamento del romanzo di Margaret Atwood continuerà a raccontare la ...

La Casa di Carta : Parte 2 – Ecco il trailer ufficiale : La Casa di Carta sta tornando con la seconda Parte in uscita il prossimo 6 Aprile solo su Netflix, qui di seguito trovate il nuovissimo trailer ufficiale. Il tempo sta per scadere alla Zecca dello Stato spagnola di Madrid, mentre il “Piano Chernobyl” è sul punto di diventare realtà. Gli otto criminali esperti – soprannominati Tokyo, Nairobi, Rio, Berlino, Helsinki, Oslo, Denver e Mosca – pensano di uscirne indenni con 2.4 miliardi ...

Loro - il primo trailer ufficiale del film di Sorrentino su Berlusconi. L’opera uscirà in due parti : Paolo Sorrentino riparte da Totò. È online il primo trailer ufficiale di Loro 1. Ed è subito una strimpellata Berlusconi-Mariano Apicella, a bordo piscina, sulle note di Malafemmena, con ieratiche carrellate riassuntive di mezzi busti sul codazzo di olgettine, cuori infranti, amanti, utilizzatori finali. Tutti rapiti e rapite ad osservare il Caimano/Servillo in profondità di campo. “Pecché ‘ncopp’a sta terra/Femmene comme a te/Non ce ...

Uscita LEGO Gli Incredibili ufficiale - trailer e data di uscita : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group, Disney e Pixar (dopo i rumor di alcuni giorni fa, che avevano anticipato quella che ora è una certezza) hanno annunciato ufficialmente LEGO Gli Incredibili, un nuovo videogioco ispirato al celebre film Pixar Gli Incredibili: un'operazione volta chiaramente a cavalcare l'uscita del sequel, Gli Incredibili 2, il prossimo 19 settembre. I giocatori saranno incoraggiati a ...

Youtopia - il trailer ufficiale del film con Matilda De Angelis : Il 25 Aprile arriva nelle sale italiane Youtopia, il film di Berardo Carboni con Matilda De Angelis, Donatella Finocchiaro, Alessandro Haber, Paolo Sassanelli, Luca Lionello e la voce di Antoine Olivier Pilon. Nel player sui sopra potete vedere il trailer ufficiale di Youtopia, distribuito da Koch Media. Sette miliardi di persone, ogni giorno, desiderano quello che non […] L'articolo Youtopia, il trailer ufficiale del film con Matilda De ...

Bardack e Broly arrivano in Dragon Ball FighterZ a fine marzo : nuovo trailer e data ufficiale : Bandai Namco, come promesso, ci ha aggiornato sullo stato dei lavori riguardante i primi due DLC di Dragon Ball FighterZ: con il character video dedicato al prode Bardack, il publisher ci informa che il padre di Goku e Broly, i primi due contenuti aggiuntivi che prenderanno parte al roster del picchiaduro di Arc System Works, saranno disponibili entro fine marzo! Per la precisione, i primi due personaggi DLC di Dragon Ball FighterZ verranno ...

Jersey Shore Family Vacation : il primo trailer ufficiale è arrivato e la gang promette di darci dentro come mai prima : Venerdì 6 aprile alle 22.50 sempre su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV potrai gustare di nuovo l'episodio con la replica doppiata.

Ufficiale Shadow of the Tomb Raider : trailer e data di uscita : Square Enix ha annunciato oggi 15 marzo che Shadow of the Tomb Raider, il nuovo titolo della serie, verrà pubblicato tra sei mesi su Xbox One e Xbox One X, PS4 e PC. Svelata anche la data di uscita del gioco: il 14 settembre 2018 su tutte le piattaforme. Shadow of the Tomb Raider verrà presentato il 27 aprile 2018. I fan di tutto il mondo possono visitare il sito Ufficiale per avere l'opportunità di provare il gioco e incontrare gli ...

Shadow of the Tomb Raider è realtà : primo teaser trailer e data di uscita ufficiale : Dopo i leak di ieri arriva finalmente la conferma ufficiale con tanto di teaser trailer: Shadow of the Tomb Raider è realtà e sarà già disponibile nel corso di questo 2018.Il nuovo titolo incentrato sull'avventuriera Lara Croft sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One il 14 settembre 2018. Ecco il breve teaser trailer in attesa del reveal completo che avverrà il 27 aprile.News in aggiornamentoRead more…

Una serie di sfortunati eventi : trailer ufficiale e poster della stagione 2 : Con queste parole Netflix presenta il Trailer ufficiale e la locandina promozionale della seconda stagione di Una serie di sfortunati eventi , disponibile in streaming dal 30 marzo. Un po' più lungo ...

Legion - il primo trailer ufficiale della seconda stagione : Quando si tratta di Legion niente è troppo semplice. Dopo una serie di psichedelici teaser rilasciati nelle scorse settimane, la serie Fx dedicata al potentissimo telepate David Haller, legato agli X-Men, ha finalmente il suo trailer completo, anche se molti sono i misteri che volutamente ancora avvolgono la seconda stagione in partenza ad aprile. Alla fine della prima stagione, conclusasi con molti interrogativi, avevamo lasciato il ...

Lost in Space : trailer ufficiale e poster della nuova serie tv Netflix : Dopo aver esplorato alcuni dei luoghi più affascinanti della Terra, in epoche passate, presenti e future, il prossimo 13 aprile il servizio di video in streaming si avventurerà nelle profondità dello ...

Obbligo o Verità - il trailer italiano ufficiale : Il 15 Giugno arriva nelle sale italiane Obbligo o Verità, il film diretto da Jeff Wadlow. Lucy Hale (Pretty Little Liars) e Tyler Posey (Teen Wolf) guidano il cast di Obbligo o Verità, un thriller soprannaturale della Blumhouse Productions (Auguri per la tua morte, Scappa – Get Out, Split). Un’innocente sfida ad Obbligo o Verità tra […] L'articolo Obbligo o Verità, il trailer italiano ufficiale proviene da NewsCinema.