Il sindaco Sala prosciolto dall' accusa di abuso d' ufficio

Expo Milano - il sindaco Beppe Sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non commise nessun illecito quando fornì 6mila alberi per il sito di Rho-Pero, destinato all'Expo alle porte del capoluogo lombardo. Il gup di Milano ha infatti ...

Expo - il sindaco di Milano Giuseppe Sala è stato prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio : È stato prosciolto perché il “fatto non sussiste” il sindaco di Milano Giuseppe Sala, accusato insieme al manager Angelo Paris di abuso d’ufficio per avere affidato direttamente alla Mantovani (società che vinse l’appalto della Piastra dei servizi di Expo) la fornitura di seimila alberi dell’esposizione universale. Una commessa da 4,3 milioni di eu...

Migranti - Sala : 'dal sindaco di Gallarate una provocazione' : Salvini applaude il gesto del primo cittadino che ha pagato il biglietto di sola andata del treno ad un gruppo di Migranti: 'Resistenza civile all'invasione: questi sono i sindaci della Lega' -

Marsala - il rompete le righe in consiglio comunale e la mozione di sfiducia al sindaco : Sturiano non ricorda una sola iniziativa pubblica del partito in città se non su richiesta di parlamentari che non sono marsalesi ma che dettano la linea anche della politica del sindaco, 'Ho come l'...

Il sindaco Sala è ubiquo (ma non sgancia). La polemica con Torino? Per carità - basta : Ci sono: il presidente dell'Aie Ricardo Franco Levi, il direttore Andrea Kerbaker, l'Ad di Fiera Milano Fabrizio Curci, il sindaco Giuseppe Sala, l'assessore Del Corno. Tutti pronti a tagliare il nastro - fucsia - della seconda edizione di Tempo di libri. La fiera del libro di Milano. Poi il nastro lo taglia la piccola Sofia, perché è l'8 marzo, e allora una bambina rappresenta le donne. E anche tutti gli studenti che sono ...

Expo - Pg Milano : processare sindaco Sala : 13.34 Il sindaco di Milano Sala va processato come ex Ad di Expo, con l'accusa di abuso d'ufficio per un affidamento diretto per la fornitura di 6mila alberi impiegati per l'evento. Per i sostituti Pg, Sala avrebbe in quell'occasione violato diverse norme, comprese quelle del Codice appalti. Da qui la richiesta di rinvio a giudizio per Sala e gli altri 7 indagati (5 persone e 2 società) per l'appalto della Piastra Servizi, andato alla stessa ...

Il sindaco Sala saluta Gillo Dorfles : lo ricorderemo in Triennale : Milano , askanews, - Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha voluto rendere omaggio alla camera ardente di Gillo Dorfles, al piano terra della sua abitazione in piazzale Lavater, dove si sono ...

MILANO - BIMBO CADUTO SUI BINARI DELLA METRO/ Video - sindaco Sala incontra gli ‘eroi’ Lorenzo e Claudia : BIMBO di 2 anni cade sui BINARI DELLA METRO: MILANO, salvato da un 18enne e un agente Atm. Parla Lorenzo, l'eroe DELLA METRO "l'avrebbero fatto tutti, ho pensato solo che potevo farcela”.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:35:00 GMT)