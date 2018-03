Il ridotto del Sociale per Anna Proclemer

A Napoli l'azienda dell'acqua offre un orario ridotto ai dipendenti che hanno figli piccoli : Conciliare l'accesso ai diritti per tutti i lavoratori, salvaguardare l'efficienza dell'azienda e contemporaneamente aprire una nuova stagione di impegno, solidarietà e senso civico nelle aziende pubbliche: è questo il senso della delibera approvata dal commissario straordinario dell'ABC (che gestisce il servizio idrico) a Napoli, Sergio D'Angelo, che diminuisce l'orario di lavoro a parità di salario per i genitori con ...

F1 Wiliams - Lowe : «Il peso delle auto deve essere ridotto» : TORINO - Il direttore tecnico della Wiliams, Paddy Lowe, teme che la crescita del peso delle auto sia il maggiore ostacolo allo sviluppo della Formula 1. ' Se dovessi scegliere una cosa da cambiare ...

Siria - le bombe del regime hanno ridotto Duma allo stremo : "Si vive nel sottosuolo" : In Siria si continua a morire. Dall'inizio dell'offensiva lanciata dalle forze del regime Siriano sulla parte controllata dai ribelli nella Ghouta Orientale, sono almeno 800 i civili uccisi a causa dei...

SPILLO/ Quelle pugnalate al Pd della Boschi nel ridotto 'ferroviario' dell'Alto Adige : A dieci giorni dal voto la clamorosa rottura nel Pd alto-atesino sulla candidatura Boschi imposta da Renzi: che può creare problemi anche all'egemonia Svp. di NICOLA BERTI

Matteo Renzi - l'ultimo sondaggio prima del voto : sentenza Pagnoncelli - Pd ridotto in cenere : Sono gli ultimi dati pubblicabili, prima del silenzio elettorale e poi il voto del 4 marzo . Che potrebbe regalare all'Italia uno scenario da incubo: nessuna maggioranza solida, forse nemmeno una ...

Medicina : Apalutamide ha ridotto il rischio di metastasi o mortalità in pazienti con tumore della prostata non metastatico resistente alla castrazione : Janssen, azienda farmaceutica di Johnson & Johnson, ha annunciato oggi di aver sottomesso all’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di Apalutamide, un inibitore del recettore degli androgeni di ultima generazione, per il trattamento dei pazienti non metastatici resistenti alla castrazione e ad alto rischio (nmCRPC). La presentazione della domanda si basa sui risultati dello studio clinico ...

'Trieste Azzurra' : premiati i campioni giuliani dello sport al ridotto del Teatro Verdi : E' stato anche evidenziato il felice connubio tra scienza e sport: 'Entrambi puntano a obiettivi da raggiungere e da superare per la crescita armoniosa della persona, nella continua ricerca di ...

I fiori delle Alpi si battono in uno spazio ridotto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano

L'ad di Easyjet si è ridotto lo stipendio perché quello del predecessore - donna - era inferiore al suo : Lo squilibrio di genere, rileva la compagnia low cost, "è un problema per l'intera industria dell'aviazione": circa il 4% dei piloti commerciali in tutto il mondo sono donne , 5% in Easyjet, .

Johan Lundgren - ad di Easyjet si è ridotto lo stipendio perché quello del predecessore (donna) era inferiore al suo : Il nuovo amministratore delegato di Easyjet, Johan Lundgren, si taglierà volontariamente lo stipendio di 34.000 sterline (38.705 euro) affinché corrisponda a quello dell'a.d. uscente, Carolyn McCall. La retribuzione annua passerà a 706 mila da 740 mila sterline."In Easyjet siamo assolutamente impegnati a garantire pari retribuzione e pari opportunità a donne e uomini", ha spiegato Lundgren, ex vice del gruppo dei ...

Bologna - la sfida del Teatro ridotto : fare spettacolo in periferia puntando sui giovani : Bologna - Un Teatro 'irragionevole', che non ha abbonamenti, mantiene bassi i prezzi dei biglietti e sceglie gli spettacoli non perché sono di moda, ma rappresentano un'identità precisa. Renzo Filippetti definisce così il Teatro Ridotto, lo spazio nella frazione di Lavino di Mezzo, 'ai confini dell'impero, dove ...