Il raccolto di Meghan Markle infrange le regole reali

(Di giovedì 29 marzo 2018) Diventato ormai il suo signature look,il messy bun lo sceglie anche in occasioni ufficiali. Come per il recente viaggio a Belfast nell’Irlanda del Nord per accompagnare il fidanzato Harry. In abito casual con maglioncino, gonna e famoso low messy bun sembrava che la futura sposina non avesse fatto niente di speciale o di così diverso dal solito. E infatti il problema è proprio questo. La nuova arrivata a palazzo con il suo look «undone» non ha mai preso in considerazione ledi stile dettate dal protocollo reale, dettando invece le sue da casual California Girl. E la cosa non è passata inosservata ai media (People magazine e tutti gli altri a seguire). Il suodovrebbe essere tutt’altro che spettinato, anzi contenuto in una retina per capelli, per essere precisi, come fa la cognata Kate Middleton che, più ligia al dovere, o forse ormai abituata a rispettare ...