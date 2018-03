Il primo caso di super gonorrea : ecco che cos’è : Un uomo di nazionalità inglese di ritorno da un viaggio nel Sud Est asiatico si reca in un centro per la salute sessuale per quelli che vengono identificati come i classici sintomi di un’infezione da Neisseria gonorrhoeae, un batterio che causa una delle più comuni malattie a trasmissione sessuale, la gonorrea appunto. Cosa c’è di eccezionale? C’è che dopo i trattamenti antibiotici il paziente è ancora positivo all’infezione. E secondo il Public ...

Caso Skripal - primo contatto della ex spia russa con il nervino avvenne sulla porta di casa : Scotland Yard ipotizza che la sostanza che ha avvelenato Serghei Skripal e la figlia Yulia fosse sulla porta d'ingresso

Un bambino con due mamme : il primo caso in Italia : Il Tribunale di Pisa si è rivolto alla Corte Costituzionale per stabilire se due donne sposate e con figlio possano dare al bimbo - sull'atto di nascita - la doppia maternità.Continua a leggere

primo poster per la nuova serie di Patrick Dempsey - La verità sul caso Harry Quebert in arrivo ad aprile : Quando manca circa un mese dal debutto negli Stati Uniti, arriva il Primo poster della nuova serie di Patrick Dempey, La verità sul caso Harry Quebert (titolo originale The Truth About The Harry Quebert Affair). L'ex dottor Stranamore di Grey's Anatomy è il protagonista della serie ispirata all'omonimo romanzo bestseller di Joël Dicker, la storia del misterioso ritrovamento della quindicenne Nola Kellergan, scomparsa trent'anni prima, nel ...

M5S a Palazzo Chigi? Sarebbe il primo caso al mondo di partito digitale al governo : Le elezioni del 4 marzo ci hanno restituito un paradosso: nel Paese tra i meno digitalizzati d'Europa , l'indice Desi della Commissione Ue, basato sugli indicatori di connettività, capitale umano, ...

Asili - a Collecchio saranno aperti tutto l'anno : primo caso in Emilia Romagna : Il nuovo servizio avviato in provincia di Parma si chiama Nido 365. Perplessità della Cgil: "Manca il tempo per progettare l'offerta educativa delle maestre"

AMBRA BATTILANA/ Video : il caso Weinstein - il provino con Emilio Fede e il primo incontro con Berlusconi : AMBRA BATTILANA dopo aver denunciato il produttore Harvey Weinstein vorrebbe fare un film sulle cene di Arcore. La modella fu testimone dell'accusa del caso Ruby.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:27:00 GMT)

Botulismo infantile : bimbo in pericolo di vita - è il primo caso in italia : Un caso davvero sconcertante, quello di un bambino di soli 5 mesi che è stato colpito da Botulismo. Il neonato è nativo di Ivrea e si trovava in vacanza assieme ai genitori quando sono emerse le prime manifestazioni di questa problematica. Il piccolo è stato cosi ricoverato presso un ospedale di Roma. Pare che questo sia il primo caso di Botulismo infantile nel nostro paese, ma vediamo nel dettaglio come sono andati i fatti. Il primo caso di ...

Elezioni - Candidato M5s in Puglia condannato in primo grado. Lui : “Caso archiviato”. Ma fu prescritto : Dieci anni fa è stato condannato a sei mesi e a duemila euro di multa. Il motivo? Nel 2000 era stato stato sospreso mentre “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso abusivamente duplicava o riproduceva a fine di lucro, 308 cd per videogiochi e 57 cd musicali”. Una condanna per cui il giudice aveva stabilito la non menzione nel casellario giudiziario. Per questo motivo Antonio Tasso si è potuto candidare nelle liste del Movimento 5 ...

Un uomo può allattare/ Trans - primo caso al mondo grazie a quei medici travestiti da Frankenstein : Per la prima volta un uomo diventato donna ha potuto allattare il figlio avuto dalla compagna, grazie a una speciale terapia ormonale, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:31:00 GMT)

RICCHI E POVERI / Il primo Sanremo nel 1970 quasi per caso (Sanremo Young) : Angelo Sotgiu e Angela Brambati, i RICCHI e POVERI, nell’Academy di Sanremo Young per valutare le giovanissime proposte che si esibiranno su Rai 1 dal palco dell’Ariston.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 08:17:00 GMT)

