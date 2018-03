Il Papa in carcere lava i piedi ai detenuti e confida mi devo operare agli occhi

Giovedì Santo : Papa sarà nel carcere di Regina Coeli per lavanda dei piedi : Con la messa della 'lavanda dei piedi' oggi si entra nel vivo delle celebrazioni pasquali. Papa Francesco, dopo la messa della mattina in basilica vaticana, si recherà nel pomeriggio nel carcere ...

Messa Coena Domini - Giovedì Santo/ Lavanda dei piedi - diretta streaming video : il Papa in carcere Regina Coeli : Santa Messa in Coena Domini e Lavanda dei piedi: il Giovedì Santo con Papa Francesco nel carcere di Regina Coeli. diretta streaming video, i gesti che iniziano il Triduo Pasquale(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 07:22:00 GMT)

Fabrizio Corona torna in carcere?/ La diffida fermerà l'ex re delle Paparazzate? : Fabrizio Corona torna in carcere dopo la pubblicazione di foto e video sui social? Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha optato per una diffida. Accetterà le limitazioni del giudice?(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:11:00 GMT)

Camorra a Ercolano - in carcere la figlia del capoclan Papale : TORRE DEL GRECO. I carabinieri della stazione Torre del Greco centro hanno arrestato su ordine di carcerazione emesso dalla procura di Napoli Antonietta Papale, 31 anni, figlia del capo dell'omonimo ...

Torre del Greco - in carcere la figlia del boss Papale : condannata a sei anni e dieci mesi : Torre DEL Greco - Donna di camorra e figlia del capoclan arrestata dai carabinieri. I militari dell'Arma della stazione Centro hanno infatti eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di ...

“Il sesso dopo il carcere…”. Confessione di Silvia Provvedi su Fabrizio Corona. La fidanzata dell’ex Paparazzo lo ammette senza remore e parla della loro ‘prima notte’ : “Dopo 16 mesi di galera…” : La sua uscita dal carcere è stato un evento. Fabrizio Corona dopo un anno è mezzo ha rivisto la luce del sole e adesso per lui ricomincia una nuova vita. Certo le restrizioni per lui sono ancora molte, ad esempio come ha fatto notare il suo legale, l’ex paparazzo non potrà usare i social o andare in discoteca e questa naturalmente influirà negativamente sui suoi possibili introiti. Ma intanto la riconquistata libertà è già un enorme ...

“Lo state distruggendo”. Fabrizio Corona : the day after. Uscito dal carcere l’ex re dei Paparazzi affronta la dura realtà. La preoccupazione di chi gli sta vicino è grande : “Sta malissimo…” : Fabrizio Corona è Uscito dal carcere e tutti gli occhi sono su di lui. All’indomani della sua libertà parla l’avvocato Ivano Chiesa in merito al provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza Simone Luerti ha concesso l’affidamento provvisorio terapeutico al suo assistito più famoso, Uscito ieri dal carcere di San Vittore dopo 16 mesi di carcere. Un provvedimento “arrivato con mesi e mesi di ritardo”, ...

“Meglio star zitti - meglio”. Fabrizio Corona - è già polemica : l’ex re dei Paparazzi - appena uscito dal carcere - non le manda subito a dire. Con chi se l’è presa e perché : davvero un battibecco a tempo record : Neanche il tempo di uscire dal carcere ed è già finito al centro di una polemica, per quanto ti poco conto. Fabrizio Corona, d’altronde, è sempre stato così, uno che non le ha mai mandate a dire, genuino anche quando fare un passo indietro non sarebbe forse stata una cattiva idea. Ecco allora che appena fuori dalla struttura di San Vittore, nella quale era stato detenuto per un anno e quattro mesi prima della decisione del Tribunale ...

“Sì - è tutto vero”. Fabrizio Corona - la notizia arriva dal carcere. L’ex re dei Paparazzi di nuovo nelle cronache. “È una faccenda molto delicata” : “Solo quest’anno pago due milioni di tasse dalla galera per Fenice. Chi ha mai pagato un solo euro di tasse dal carcere, Mantovani? O Formigoni che non ci andrà mai?”. Così Fabrizio Corona aveva preso la parola in aula, nello scorso mese di ottobre, davanti ai giudici milanesi della sezione misure di prevenzione che devono decidere sul sequestro dei beni finiti nella rete dei magistrati che hanno indagato sull’ex ...

Fabrizio Corona esce dal carcere? L’ex re dei Paparazzi in comunità : Fabrizio Corona, dal carcere alla comunità terapeutica? L’ultima news Fabrizio Corona fa sempre parlare di sé, anche dal carcere. L’ex re dei paparazzi sta ancora scontando la sua pena a San Vittore, ma le cose potrebbero cambiare molto presto. A quanto pare, la direzione ha approvato l’affidamento ad una comunità terapeutica. L’ex di Nina Moric […] L'articolo Fabrizio Corona esce dal carcere? L’ex re dei ...