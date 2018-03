Il pallone e la vita secondo Mondonico

Mondonico - una vita per il pallone . Ecco la carriera del re del “buon calcio di provincia” : Se ne è andato il re del ‘buon calcio di provincia’. Emiliano Mondonico è morto all’età di 71 anni (leggi l’articolo). Dal 2011 lottava contro un male incurabile. Nella sua carriera tante panchine, ma le più belle sono quelle che hanno fatto la storia a Bergamo e nel Torino. Una carrellato di momenti del percorso di un grande del calcio italiano. Video AnsaLive L'articolo Mondonico , una vita per il pallone. Ecco ...

Letizia Battaglia cerca la bambina con il pallone che fotografò : "Ha accompagnato la mia vita - aiutatemi a trovarla" : "Le scattai questa foto a Palermo. Lei stava giocando a pallone con altri due bambini. Io la spinsi delicatamente contro il muro e lei fece questa espressione corrucciata, intensa". Racconta così, Letizia Battaglia , l'incontro felice con "la bambina con il pallone ", uno scatto che ha contribuito a rendere celebre la fotografa."Mi ha accompagnato per tutta la vita , questa fotografia è stata da sempre amatissima", spiega a Chi l'ha ...

Genoa - Rossi : 'La mia vita a tirar calci ad un pallone' : Il calcio mi ha fatto diventare cittadino del mondo: sono nato in America e a dodici anni mi sono trasferito in Italia, poi le esperienze in Inghilterra e Spagna. Ho conosciuto Ballardini nella ...