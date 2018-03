Il Movimento 5 Stelle non esiste più | prepariamoci alla Dimaiocrazia

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - le parole di Giannarelli del Movimento 5 Stelle - oggi - 29 marzo - : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,5 euro ad azione. Le parole di Giacomo Giannarelli , M5s, .

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - le parole di Giannarelli del Movimento 5 Stelle (oggi - 29 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,5 euro ad azione. Le parole di Giacomo Giannarelli. Ultime notizie live di oggi 29 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 06:14:00 GMT)

Movimento 5 Stelle - l'ambasciatrice Elisabetta Belloni in lizza per Palazzo Chigi : 'Molto vicina a Di Battista' : ... quota Movimento 5 Stelle , per diventare premier 'terzo' in caso, sempre più probabile, di mancanza di una maggioranza politica solida e delineata. Per approfondire

Come la pensa Assange sul Movimento 5 stelle : "Sono felice di sostenere qualsiasi policy particolare di qualsiasi partito utile per le nostre fonti o per il dibattito. Durante le elezioni Usa del 2016, sono intervenuto all'assemblea inaugurale del partito dei verdi di Jill Stein perché aveva una posizione forte sulla protezione dei whistleblower?, inclusi Edward Snowden e Chelsea Manning. Nel caso dei Cinque stelle, hanno politiche di trasparenza e hanno fatto ...

"No al reddito di cittadinanza" : prime crepe nella sintonia tra Lega e Movimento 5 stelle : Lega e M5s cercheranno, dopo Pasqua, un'intesa per formare un governo: strada a dir poco in salita, al Carroccio non sono piaciuti i veti delle ultime ore di Luigi Di...

"No al reddito di cittadinanza" : prime crepe nella sintonia tra Lega e Movimento 5 stelle : Lega e M5s cercheranno, dopo Pasqua, un'intesa per formare un governo: strada a dir poco in salita, al Carroccio non sono piaciuti i veti delle ultime ore di Luigi Di...

Vittorio Sgarbi chiede di iscriversi al gruppo del Movimento 5 stelle : La consigliera regionale del Movimento 5 stelle Liguria, Alice Salvatore, risponde con il silenzio alla richieste di un commento alla notizia che sta facendo rapidamente il giro del web: dopo la boutade di qualche giorno fa, Vittorio Sgarbi avrebbe...

Governo - Salvini : "Proporremo al Movimento 5 stelle una idea di Italia per 5 anni" : "Proporremo al M5s un'idea di Italia di 5 anni. Non pretendo di imporre il mio pacchetto, ma tutti devono ritenersi provvisori su questa terra". Così Matteo Salvini a Porta a Porta. Matteo Salvini vuole dare un...

Il Movimento 5 Stelle alla prova del bivio ottocentesco destra/sinistra : Il tema di cosa sarà del trionfante Movimento 5 Stelle è tutt'altro che ozioso, e afferisce alla indispensabile necessità del suo contatto con le altre formazioni politiche e alle sue conseguenze. Si è sinora confermata una forte difficoltà nel fronteggiare l'avanzata grillina. La comunicazione di Renzi ha in questo miseramente fallito. La stessa campagna antigrillina di Forza Italia ha mostrato la corda. E se ...

Lega e Movimento 5 Stelle - i punti del dialogo : Pensioni, tasse, Europa e immigrazione, lavoro e costi della politica. I programmi elettorali di Lega e Movimento 5 Stelle presentano più di un punto di contatto tanto che alcuni scommettono sulla fattibilità di un governo a quattro mani tra il Carroccio e i ...

Movimento 5 stelle - Di Battista saluta tutti : "Vado in Guatemala con la mia famiglia" : L'addio (o è un arrivederci?) alla politica era noto da tempo. Oggi Alessandro Di Battista racconta pubblicamene, con un video su Facebook, i programmi suoi e della sua famiglia per il futuro: "Ho fatto una scelta...

[L'intervista] "Sulla maggioranza di governo la partita è ancora tutta da giocare. E il partito di Di Maio è diverso dal Movimento 5 Stelle" : Purtroppo chi fa politica è più attratto da chi vince ed è forte che non dai più deboli". L'Opa della Lega su Fi potrebbe andare in porto in breve tempo? "Non credo. Salvini si sta rivelando un buon ...

Movimento 5 Stelle e Lega : l'antipolitica che sa di Prima Repubblica : Erano di lotta ma sono già diventati di governo. Hanno un'organizzazione strutturata e organi di propaganda che ricordano i tanto vituperati vecchi partiti. E sono ritornati in auge i governi "...

Movimento 5 Stelle - Fraccaro dà la linea : subito tasse e sicurezza : Il fedelissimo di Di Maio. "Cambiamo il Paese, centralità ai cittadini" Presidenti Camera e Senato, eletti Fico e Casellati Chi è Roberto Fico, il nuovo presidente della Camera