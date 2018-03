Il Mondo non si è fermato mai un momento

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Voglio diventare il secondo campione del Mondo della storia della Ducati - il resto non mi interessa” : “Se otterrò dei risultati, il mio valore sarà più alto, in caso contrario potrebbe ridursi un po’. La mia fortuna è che il mio curriculum è molto buono e questo aiuta sempre. L’unica cosa che mi preoccupa ora è essere veloce ed ottenere la mia prima vittoria nel più breve tempo possibile. Il resto sono cose di cui si occuperà il mio manager. Io non perdo nemmeno un minuto a pensarci“. Con queste parole Jorge Lorenzo ...

Addio a Mondonico - icona del calcio che non c'è più : L'allenatore, 71 anni compiuti il 9 marzo, ha reso grandi Atalanta e Torino, portandole in semifinale di Coppa delle Coppe e finale di Coppa Uefa. Ha allenato anche Cremonese, Fiorentina, Napoli, Cosenza, Novara e AlbinoLeffe.

Non solo calcio. Emiliano Mondonico a Tutti Convocati : Tra gags e batture, tra colpi mai sparati e conigli selvatici dati alla fuga, con qualche pennellata polemica di sport. solo la radio e Radio24 in particolare, possono permettersi momenti come questo.

Quando Mondonico lasciò il calcio : "Non mollo lo spirito è forte" : Una battaglia lunga che lo ha visto sconfitto: Emiliano Mondonico è morto all'età di 71 anni. Una malattia che l'ha sfinito e l'ha portato lontano da quel mondo che tanto amava: quello del pallone. L'addio alla panchina Mondonico, uomo di altri tempi, aveva abbandonato la panchina dell'Albinoleffe con poche parole che nessuno dimenticherà mai: ' Questa ...

Addio a Emiliano Mondonico - simbolo di un calcio che non c'è più : Il calcio è in lutto. Si è spento a 71 anni, compiuti il 9 marzo, Emiliano Mondonico dopo una lunga battaglia contro la malattia. Portò Atalanta e Torino in semifinale di Coppa delle Coppe e finale di Coppa Uefa.

Addio a Emiliano Mondonico - simbolo di un calcio che non c’è più : Addio a Emiliano Mondonico, simbolo di un calcio che non c’è più Il calcio è in lutto. Si è spento a 71 anni, compiuti il 9 marzo, Emiliano Mondonico dopo una lunga battaglia contro la malattia. Portò Atalanta e Torino in semifinale di Coppa delle Coppe e finale di Coppa Uefa. Continua a leggere

Grave lutto nel Mondo del calcio : è morto lui - il mito. Dopo aver lottato 7 anni contro una malattia terribile che non gli ha dato scampo - si è spento. Ma non si è mai arreso al male. “Il calcio mi ha dato la forza” - ripeteva sempre. Addio - leggenda : lutto nel mondo del calcio, è morto lei, che era leggenda. Icona. Personaggio nazional-popolare amato e rispettato da tutti. Uno “pazzo” nel senso buono del termine. Uno che diceva “Il mio migliore amico è il pallone”. Emiliano mondonico, storico allenatore, si è spento all’alba di giovedì 29 marzo a Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni per il riacutizzarsi della malattia che lo tormentava da sette anni. mondonico aveva compiuto 71 anni ...

Nicchi : 'VAR? Siamo l'esempio per tutti nel Mondo. Non si torna indietro' : Riconosciamo qualche imperfezione ma da 5 mesi Siamo l'esempio per tutti nel mondo . Due ore fa abbiamo avuto la richiesta di mandare un nostro arbitro a Doha per insegnare nei ritiri degli arbitri ...

Il Chip Più Piccolo Del Mondo : Per La IBM Ci Cambierà La Vita Tra Non Più Di 5 Anni : Quello che traspare è che molte delle maggiori aziende del Mondo convergono in un unico scopo, quello di impiegare la tecnologia nella salvaguardia del pianeta, sfruttando tutte le potenzialità che ...

Atletica - cannonata di Tom Walsh : il Campione del Mondo scaglia il peso a 22.67 - sesto di tutti i tempi. Miglior misura dal 2003 : Tom Walsh si è letteralmente scatenato ai Campionati Neozelandesi di Atletica leggera. Il Campione del Mondo di getto del peso ha spedito il suo attrezzo a 22.67 metri: si tratta del record continentale e della nona Migliore misura mondiale di tutti i tempi (sesto atleta all-time, ricordiamo che il record mondiale appartiene allo statunitense Randy Barnes con il 23.12 datato 1990). Non si andava così lontano da ben 15 anni: nel 2003 Kevin Toth ...

Aiuta un anziano - sorpresa record per lei. La sua foto - mentre taglia la carne a un uomo che in difficoltà - ha fatto il giro del Mondo. La generosa cameriera - però - non poteva immaginare che questo gesto le avrebbe cambiato la vita : Per favore, ricordiamoci di essere umani. Almeno ogni tanto. Questa storia, che sta facendo il giro del mondo, ci racconta di come un piccolo gesto di gentilezza rende migliore la vita di chi lo fa, di chi ne beneficia e anche di chi sta a guardare. È quello che è effettivamente accaduto in una tavola calda di La Marque, in Texas, dove Evoni Williams, una cameriera di 18 anni, ha Aiutato con generosità e discrezione un anziano cliente. La ...

GIOVANNI CIACCI E RAIMondo TODARO/ Il litigio : "Non hai capito una m...!" (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle, GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO affrontano a testa alta la giuria. Rissa verbale tra Zazzaroni e Lucarelli: "Non capisci quello che dico".(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:45:00 GMT)

Brindisi che produce : 'la politica locale non ha aiutato il Mondo produttivo - pronti ad interloquire con chi vuole cambiara rotta' : ... non si chiede certo la "luna nel pozzo" ne tanto meno di essere favoriti e meno che mai privilegiati, si chiede solamente di essere parte attiva nella economia locale. Oltretutto rimane implicito ...

Steve Bannon prende le distanze da Cambridge Analytica : "Dati Facebook in vendita in tutto il Mondo" : Steve Bannon prende le distanze da Cambridge Analytica, la società di consulenza politica di cui è stato vicepresidente prima di diventare stratega della campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016 e nega di aver mai saputo che questa azienda avesse acquisito dati su 50 milioni di utenti di Facebook. Ma nello stesso tempo irride anche l'autodifesa di Mark Zuckerberg, denunciando come un segreto di Pulcinella il fatto che i dati ...