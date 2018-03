Il Kenya sta costruendo una barriera per fermare i profughi somali

Victoria Beckham va in Kenya in una baraccopoli e posta le foto su Instagram - molte critiche : “Stai facendo un servizio fotografico o aiuti chi ha bisogno?” : Victoria Beckham è volata in Kenya per visitare una baraccopoli di Nairobi per la charity Sport Relief, un’associazione che si occupa di organizzare eventi per raccogliere fondi da devolvere a chi ha bisogno. L’ex Spice Girls si è presentata con un look firmato e un trucco molto curato, e ha postato alcuni scatti sul suo profilo Instagram. Immediate le reazioni dei suoi follower: in molti giudicano fuori luogo la t-shirt bianca molto ...

Kenya - è morto l'ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio. Restano in vita solo due femmine della specie : È morto in Kenya l'ultimo rinoceronte settentrionale bianco maschio: era l'unico esemplare al mondo. L'animale è stato addormentato definitivamente a seguito di un ulteriore aggravamento delle sue condizioni di salute, legate a complicazioni degenerative muscolari ed ossee dovute all'età e alle numerose ferite superficiali di cui soffriva. La notizia è stata confermata da Richard Vigne, capo della riserva Ol Pejeta Conservancy, dove ...

Nonna Irma, da volontaria in Kenya a star del web

In Kenya il leader dell'opposizione sta facendo finta di aver vinto le elezioni : Raila Odinga ha giurato come nuovo presidente di fronte a migliaia di persone a Nairobi, con mano sulla sulla Bibbia e tutto il resto

Lorella Boccia : "Niccolò Presta? Ecco come ha organizzato la proposta di matrimonio in Kenya" : Lorella Boccia (showgirl ed ex ballerina di Amici) racconta la proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato, il producer Niccolò Presta, figlio dell'agente Lucio (marito di Paola Perego). Lorella Boccia rivela i dettagli della proposta di matrimonio È il 27 dicembre 2017, giorno del compleanno della showgirl. I due sono in vacanza e… "lui – racconta la […]