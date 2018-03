Il giornalista Mentana probabile premier | ' Ma io neanche voto' risponde

Blastingnews

: @marcotravaglio L'unico giornalista che vale seguire è travaglio e l'unico tg quello di Mentana su la7, il solo ch… - michyl09 : @marcotravaglio L'unico giornalista che vale seguire è travaglio e l'unico tg quello di Mentana su la7, il solo ch… - Donatellabuset3 : @Libero_official Non ne vedo i presupposti. Mentana é un b ravisdimo giornalista ma non un politico. Un premier si… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Le recenti elezioni ci hanno portato a uno stallo politico, nessuno dei partiti candidati alle elezioni ha ottenuto più del 40% che gli avrebbero garantito una maggioranza. La coalizione più votata è risultata quella del centrodestra, mentre il partito più votato è stato il Movimento 5 Stelle. All'interno della coalizione di centrodestra c'è la Lega di Matteo Salvini, la quale con il suo 18% si è imposta sugli altri alleati e avrà così l'onere di formare l'eventuale nuovo governo. Il sondaggio Swg La politica finora non ha espresso alcuna soluzione, il M5S e la Lega Nord sebbene vicini su alcuni temi sono nettamente distanti su altri. Per fare un esempio, il reddito di cittadinanza non è assimilabile con la proposta della Lega della Flat Tax, né tanto meno il discorso immigrazione che li trova su posizioni differenti. Il problema principale, attualmente, è che sia Salvini che Di Maio ...