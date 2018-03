Il filo del mistero che ha legato il grande Giorgio Gaber a Bergamo

Dawson’s Creek : “Reunion” - fan scatenati. È stata l’attrice Katie Holmes - per tutti Joey - a dare l’annuncio sul suo profilo Instagram. Nel giro di poco tempo - le foto del cast hanno fatto il giro dei social. Rieccoli 20 anni dopo : Appena è apparsa la notizia, sui social di tutto il mondo, ma soprattutto quelli italiani, è scoppiata la festa: tra ricordi, emozioni e lacrime, tutti hanno esultato: Dawson, Pacey, Joey e Jen di Dawson’s Creek di nuovo insieme! È stato possibile grazie a Entertainment Weekly, che ha riunito gli attori in occasione del ventennale delle serie tv. La prima puntata del telefilm è infatti andata in onda il 20 gennaio 1998. James Van Der ...

Foligno - Festa Scienza e filosofia - da fabbrica delle idee a riciclopedia : ... durante i quali sono stati creati veri e propri progetti che gli stessi ragazzi presenteranno il prossimo mese di aprile in occasione di Festa di Scienza e Filosofia. Sono molto soddisfatto del ...

Tennis : Eugenie Bouchard oggetto di frasi sessiste sul profilo Instagram del torneo di Bogotà : La Tennista canadese Eugenie Bouchard fa sempre parlare di sé, suo malgrado. Pur non eccellendo ultimamente nel circuito WTA, l‘attuale n. 114 del mondo è stato oggetto di un “occhio di riguardo” da parte di chi gestisce l’account del torneo di Bogotà (Colombia) a cui la Bouchard prenderà parte. “La Bouchard, considerata la giocatrice di Tennis più sexy del mondo, sarà in Colombia – si legge – Non ...

Berlusconi - nuovo rinvio a giudizio in uno dei filoni del processo Ruby Ter : Il gup Maria Vicidomini, su richiesta del procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e del pm Luca Gaglio, ha deciso un nuovo rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi insieme a 4 olgettine in uno dei filoni del processo...

F1 Australia - Vettel : «Daremo del filo da torcere ad Hamilton» : MELBOURNE - 'Ieri non ero contento, oggi è andata meglio. Siamo ottimisti e in gara daremo del filo da torcere ad Hamilton'. Sebastian Vettel partirà dalla seconda fila dopo aver fermato il cronometro ...

Voleva vendicarsi del suo aguzzino : 19enne muore travolto da un treno dopo aver incendiato l'auto del suo pedofilo : E' morto travolto da un treno mentre fuggiva dopo avere incendiato, insieme a un amico, l'auto del suo aguzzino. E' la conclusione alla quale sono giunti gli inquirenti della squadra mobile che i ...

Padova - la figlia muore - Facebook cancella il profilo : il dolore della mamma : 'Avrei voluto scriverle 'tanti auguri amore mio' nel giorno del suo compleanno, martedì prossimo, e leggere il mio post nel profilo Facebook creato in sua memoria. Invece anche questa possibilità mi è ...

In libreria “Il divenire della filosofia in François Zourabichvili” a cura di Cristina Zaltieri - edito da Negretto Editore : “Fin dove è possibile che una identità regga l’incalzare degli eventi, quando e come può finire per spezzarsi?” ? François Zourabichvili In arrivo nelle librerie fisiche ed online “Il divenire della filosofia in François Zourabichvili” edito dalla casa editrice mantovana Negretto editore, per la collana editoriale “Il corpo della filosofia”. La collana “Il corpo […]

Curling - juniores pinerolesi dello Sporting filodendro campioni d'Italia : Intanto, Veronica Zappone e Angela Romei sono impegnate ai massimi livelli in Canada: a North Bay, iniziati i campionati del mondo femminili-

In campo al Sei Nazioni anche la Lega del filo d'oro : ' Nella partita di rugby il contatto è fondamentale, così come lo è per le persone sordocieche per comunicare, uscire da un mondo fatto di buio e di silenzio ed entrare in relazione con gli altri ', ...

Storia : addio a Jean Jolivet - studioso della filosofia medievale : E’ morto all’età di 93 anni lo storico e filosofo francese Jean Jolivet, studioso della filosofia medioevale, autore di studi fondamentali sull’eredità del pensiero classico latino e sull’influenza della teologia araba. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’École pratique des hautes études di Parigi di cui era professore emerito. E’ stato titolare della cattedra di scienze religiose dal 1965 al ...

