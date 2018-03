Il conto svuotato | la donna americana e la depressione | gli elementi oscuri nell' epilogo

huffingtonpost

(Di giovedì 29 marzo 2018) Tre prelievi al bancomat (fino allo svuotamento del), il ruolo di unacon cui pare avesse una relazione, lacurata con i farmaci, che però non si era portato nel suo viaggio a Istanbul. Sono questi alcuni degliancora non chiaria vita di Alessandro Fiori, il 33enne manager cremonese trovato morto dopo che da 15 giorni, il 14 marzo, la sua famiglia non aveva più notizie. Secondo più fonti, al momento del rinvenimento il cadavere dell'uomo presentava alcune fratture al cranio, causate forse da un oggetto pesante. Ma l'omicidio è solo una delle ipotesi su cui si ragiona: la polizia turca, a tal proposito, non esclude il suicidio.L'uomo, originario di Soncino, nel cremonese, era residente a Milano dove lavorava. Il 12 marzo si era imbarcato con un semplice zaino da Linate su un volo per Ankara e si era poi ...