Il Coni lancia la candidatura di Milano-Torino per le Olimpiadi Invernali 2026

BerlusConi lancia 'girl power' : "Sarà per me un onore guidare questo gruppo. Ora si apre una fase nuova...''. Nella Sala della Lupa, tra veterani azzurri e debuttanti, Maria Stella Gelmini è eletta all'unanimità per alzata di mano ...

Elezione delle Camere - accordo M5S-centrodestra : Fico alla Camera e BerlusConi lancia Casellati al Senato : accordo Cinque Stelle e centrodestra per le elezioni dei presidenti di Camera e Senato. Il M5S voterà Roberto Fico presidente alla Camera sin dalla prima chiama di sabato 24 marzo. È...

Centrodestra - il vertice tra BerlusConi - Salvini e Meloni : 'Casellati al Senato'. E Di Maio rilancia. Fico alla Camera : Il Centrodestra è ancora vivo, trova l'intesa sul nome di Elisabetta Casellat i per il Senato e chiede al Movimento 5 Stelle di cambiare il proprio candidato per la Camera, non più Riccardo Fraccaro ...

La Lega rilancia l'asse con M5S. BerlusConi-Salvini ai ferri corti : Il tradimento, a detta degli azzurri, conseguito con la mossa di Salvini è dettato dall'intenzione del Carroccio di togliere dalla scena politica il leader azzurro. I parlamentari di FI si preparano ...

BerlusConi : è lui l'ago della bilancia del prossimo Governo : Dirige la discussione di tutti i gruppi parlamentari imponendo un candidato di fiducia e detta la linea al centrodestra

Olimpiadi 2026 - Sala : “Scelta spetta al Coni”. Zaia rilancia : “Noi ci siamo - Giochi low cost” : La partita delle candidature per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 è quanto mai aperta. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato oggi che non candiderà il capoluogo lombardo: “Noi non ci facciamo avanti, la designazione spetta al Coni. Se il Coni ritenesse che Milano è una buona candidatura guarderemo con interesse alla cosa”. “Credo che più avanti vedrò o sentirò Malagò – ha aggiunto Sala – ma al ...

BerlusConi lancia Tajani : “Sarà il nostro candidato premier” : Berlusconi lancia Tajani: “Sarà il nostro candidato premier” Berlusconi lancia Tajani: “Sarà il nostro candidato premier” Continua a leggere L'articolo Berlusconi lancia Tajani: “Sarà il nostro candidato premier” è su NewsGo.

BerlusConi lancia Tajani : “Sarà il nostro candidato premier” : Berlusconi lancia Tajani: “Sarà il nostro candidato premier” Berlusconi lancia Tajani: “Sarà il nostro candidato premier” Continua a leggere L'articolo Berlusconi lancia Tajani: “Sarà il nostro candidato premier” è su NewsGo.

BerlusConi lancia Tajani : “Sarà il nostro candidato premier” : Berlusconi lancia Tajani: “Sarà il nostro candidato premier” Berlusconi lancia Tajani: “Sarà il nostro candidato premier” Continua a leggere L'articolo Berlusconi lancia Tajani: “Sarà il nostro candidato premier” è su NewsGo.

Centrodestra - Salvini rilancia la sfida a BerlusConi : 'Saremo la prima forza' : 'Solo io posso fermare la setta dei M5s' ribatte il leader di Forza Italia. Poi fa sapere: 'In caso di nuove elezioni sarò disposto a un'ennesima discesa in campo, come candidato' -

Silvio BerlusConi lancia Anotnio Tajani candidato premier di Forza Italia : "È la persona migliore" : "Il presidente del Parlamento europeo ha una grande responsabilità alla guida di quella che è l'unica istituzione europea eletta dai cittadini, però Antonio (Tajani ndr), che con me ha fondato Fi, è la persona migliore per coprire un ruolo così importante per il Paese". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al Tg1, sul candidato premier del partito.

BerlusConi rilancia Tajani come candidato premier : Il Cav si dice pronto a candidarsi premier se la corte di Strasburgo gli darà ragione. 'Sono a disposizione, in caso di un risultato elettorale che porti all'incertezza'. Il centrodestra si prepara ...

BerlusConi rilancia su Tajani - 'la Lega è 4 punti dietro' : Lo ha detto stamattina il presidente di FI in un'intervista radiofonica - Matteo Salvini "ha il forte desiderio di primeggiare", ma "gli ultimi sondaggi danno la Lega a quattro punti indietro da noi. ...

Sfida sul premier - Prodi rilancia Gentiloni BerlusConi fa l’identikit che porta a Tajani : «Paolo è la serietà al governo, lavora bene in un momento difficile»Il padre dell’Ulivo sostiene «Insieme»: il Rosatellum va cambiato