Il Coni candida Torino e Milano per le Olimpiadi 2026 

Olimpiade invernale 2026 : il Coni candida Milano&Torino : il primo passo Olimpico della 'città Milano&Torino' verso i Giochi invernali del 2026. Il comunicato del Coni che ufficializza la missione olimpica è pesato in ogni sua parola. Da giorni è allo studio,...

Olimpiadi - il Coni candida Milano/Torino : 13.27 Il Coni indica la candidatura di Milano /Torino per le Olimpiadi invernali del 2026. Con una lettera al Cio,"in ottemperanza alla scadenza formale indicata dal comitato olimpico internazionale", il "Coni ha manifestato questo intendimento", informando "di voler proseguire nella fase di dialogo già avviata nei mesi scorsi in seguito all'invito del Cio ricevuto il 29 settembre 2017". Il Coni precisa "di restare in attesa del nuovo ...

Processo Scajola - BerlusConi testimone in aula spiega i criteri per le candidature di indagati : “Regole diverse da M5s” : Esistono le regole per le candidature di Forza Italia. Ma non sono come quelle del Movimento cinque stelle. Dopo averlo dimostrato per anni, ieri a Reggio Calabria Silvio Berlusconi lo ha spiegato anche in un’aula di tribunale durante il Processo “Breakfast” che vede imputato il suo ex ministro Claudio Scajola accusato di aver aiutato l’ex parlamentare Amedeo Matacena nel tentativo di trasferirsi da Dubai, dove è latitante, a Beirut in Libano. ...

Silvio BerlusConi e il retroscena : 'Anna Maria Bernini era la mia candidata' - la furia di Forza Italia : 'In fondo è sempre stata la mia candidata'. Sarebbe stata questa frase uscita dalla bocca di Silvio Berlusconi a far uscire dai gangheri Paolo Romani e Renato Brunetta . A Palazzo Grazioli si sta ...

Senato : ha vinto Salvini - BerlusConi obbligato a cambiare candidatura Video : Con una mossa paragonabile alla 'schienata' del wrestling #Matteo Salvini vince il primo round contro Silvio Berlsconi nel match per la conquista della vera leadership del centrodestra italiano. Gli è stato sufficiente un 'bluff' durante la seconda chiamata per la votazione del Presidente del Senato per mettere all'angolo l'anziano fondatore di Forza Italia. L'antefatto è molto semplice: nell'ambito delle trattative per l'elezione dei Presidenti ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati - chi è la candidata alla presidenza del Senato (fedelissima di BerlusConi) : Maria Elisabetta Alberti Casellati, 71 anni, rodigina, berlusconiana da sempre, è fondatrice di Forza Italia. Era stata eletta in Parlamento anche nel 2013 con il Pdl, ma nel 2014 fu indicata – nell’accordo tra i partiti – come componente del Csm, in qualità di membro laico. E’ rimasta lì fino a pochi giorni fa quando, rieletta in Parlamento, ha dato le dimissioni dall’organo di autodisciplina della magistratura. ...

Rottura BerlusConi-Salvini - il n.1 della Lega : “Alla Camera votiamo candidato M5S”. Fraccaro è la scelta del Movimento : Lo strappo si consuma alle 18 quando Matteo Salvini rientra al Senato dopo aver comunicato, a cose fatte, a Silvio Berlusconi la decisione della Lega: al Senato, già alla seconda chiama, i leghisti hanno votato Anna Maria Bernini. Una Rottura clamorosa con il Cavaliere, deciso ad andare al ballottaggio sul nome di Paolo Romani, con l’obiettivo di c...

Presidenza Senato - BerlusConi : 'Nostro candidato resta Romani' : Silvio Berlusconi non cambia linea e conferma la candidatura di Paolo Romani alla Presidenza del Senato. "La candidatura di Forza Italia rimane quella di Paolo Romani - scrive in una nota il leader di ...

Senato : Bernini - indisponibile a candidarmi senza sostegno BerlusConi : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – ‘è del tutto evidente che sono indisponibile ad essere il candidato di altri senza il sostegno del presidente Berlusconi e del mio partito”. Lo scrive su twitter la senatrice di Forza Italia, Anna Maria Bernini. L'articolo Senato: Bernini, indisponibile a candidarmi senza sostegno Berlusconi sembra essere il primo su Meteo Web.

