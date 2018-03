Il calcio piange Mondonico

Il calcio piange Frizzi - tifoso di Roma e Bologna : Frizzi se ne è andato a pochi giorni dal suo derby, Bologna - Roma . Era infatti un grande tifoso giallorosso, ma non aveva mai nascosto una forte simpatia per la squadra emiliana.

Il mondo del calcio piange ancora : un giocatore croato muore in campo : Lo scorso 4 marzo il mondo del calcio ha pianto la scomparsa prematura di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto in seguito ad una bradiaritmia cardiaca che l'ha colpito durante la notte. A distanza di sole tre ...

Funerali Astori - da Buffon a Totti il mondo del calcio piange il capitano della Fiorentina |Il ricordo : Alle 10 nella Basilica di Santa Croce l’addio al difensore della Fiorentina , morto a 31 anni domenica. Centinaia di persone in piazza già nelle prime ore del mattino. Malore per il padre di Francesca Fioretti, la compagna di Astori

Il calcio piange Davide Astori : le reazioni dei club : Tutto il mondo calcistico, sportivo e non solo ha espresso il cordoglio per la scomparsa di un ragazzo giovane che lascia moglie e figlia di soli 2 anni. Milan, Cagliari , Roma, squadre oltre alla ...

P.P.Marino : Icardi andrà via e Suning fa rimpiangere Moratti - calcio : Non voglio dispiacere i tifosi dell'Inter ma la recente politica di Suning fa rimpiangere Moratti. Suning? Mi sembra di vedere 'Pallotta 2 la riscossa. Come se Sabatini si dovesse portare dietro come ...