Gli assegni delle pensioni : il 70% sotto i 1000 euro : Quasi invariato il numero degli assegni erogati , aumenta invece la cifra della pensione. È questo il quadro che emerge dal report Inps dell'Osservatorio sulle pensioni. Le pensioni erogate al primo ...

Il 70% delle pensioni è inferiore a mille euro al mese : INPS diffonde i dati dell'Osservatorio sulle pensioni, confermando il lieve aumento degli importi ma anche le notevoli divergenze di genere: quasi l'87% delle pensionate riceve meno di mille euro al mese.Continua a leggere

Inps : 70 - 8% delle pensioni inferiori a mille euro - 86% per le donne - : Il dato emerge dall'Osservatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che evidenzia anche il calo del numero di contributi erogati all'1 gennaio 2018 per il settore privato: 143mila in ...

Inps : 70 - 8% delle pensioni inferiore a 1.000 euro - 86% tra le donne : Le pensioni private erogate dall'Inps nel 2018 sono 17,88 milioni. Di queste il 70,8% , cioè 12,8 milioni, sono inferiori a 1.000 euro. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulle pensioni. Tra le donne ...

Inps : 70 - 8% delle pensioni inferiore a 1.000 euro - 86% tra le donne : Le pensioni private erogate dall'Inps nel 2018 sono 17,88 milioni. Di queste il 70,8% (cioè 12,8 milioni) sono inferiori a 1.000 euro. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulle pensioni. Tra le donne la percentuale arriva all'86,6%. Il dato non tiene conto delle pensioni pubbliche, con media più alta, e di quelle dello spettacolo. Si tratta di pensioni singole e non dell'importo totale spettante a ogni persona che può godere di più trattamenti.

Inps - il 70 - 8% delle pensioni è inferiore a 1000 euro : ROMA - Rimane pressocché stabile il numero delle pensioni, ma aumenta l'importo. Le pensioni vigenti al primo gennaio 2018 erogate dall'Inps per il settore privato sono 17.886.623, circa 143.000 in ...

Cumulo Inps-Casse professionali : raggiunta l'intesa fra INPS e le prime Casse professionali per sbloccare i pagamenti delle pensioni in ... : ... designati pariteticamente dalle parti ed integrati con un componente indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed uno indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la ...

BCE : la riforma delle pensioni serve per non mettere a rischio i conti Video : I bilanci dei vari Paesi membri dell'#Unione Europea non possono prescindere da una riforma pensionistica seria. Ad affermarlo è la Banca Centrale Europea in un articolo del suo ultimo bollettino economico. La #bce spinge sull'acceleratore e invita tutti i Paesi membri, quindi anche l'Italia, a dare to ai cambiamenti avviati con le recenti riforme degli ultimi anni [Video]. E ne spiega, ovviamente, anche le ragioni fondamentali. Vediamo di ...

BCE : la riforma delle pensioni serve per non mettere a rischio i conti : I bilanci dei vari Paesi membri dell'Unione Europea non possono prescindere da una riforma pensionistica seria. Ad affermarlo è la Banca Centrale Europea in un articolo del suo ultimo bollettino economico. La Bce spinge sull'acceleratore e invita tutti i Paesi membri, quindi anche l'Italia, a dare seguito ai cambiamenti avviati con le recenti riforme degli ultimi anni. E ne spiega, ovviamente, anche le ragioni fondamentali. Vediamo di capire ...

RIFORMA PENSIONI/ Boeri sul cumulo contributivo : basta l'ok delle casse (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Boeri sul cumulo contributivo: basta l'ok delle casse. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 marzo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:06:00 GMT)

Pensioni in cumulo - il rinvio indecente dell'Inps e delle Casse : È davvero incredibile quello che sta accadendo sul cumulo gratuito dei contributi Pensionistici versati a diverse gestioni previdenziali. Il cumulo è legge dal primo gennaio 2017 ma a tutt'oggi, dopo 15 mesi dall'entrata in vigore, non una sola pensione in cumulo è stata ancora pagata.Dopo un lungo tira e molla al ribasso tra l'Inps, l'Inpgi dei giornalisti e le Casse autonome dei professionisti, durato più di un anno ...

Pensioni - la battaglia dei 65 euro : scontro sul costo delle pratiche : Ci sono 10 mila persone che non riescono ad andare in pensione per colpa di 65 euro. Un piccolo contributo per la gestione della pratica sul quale stanno litigando l'Inps e le casse previdenziali ...

Riforma pensioni/ Cumulo contributivo - Inps chiede costi a carico delle casse (ultime notizie) : Riforma pensioni novità, ultimissime. Cumulo contributivo, Inps chiede costi a carico delle casse. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 marzo(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:07:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Appello Inpgi ai direttori delle testate giornalistiche (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 17 marzo. L’Appello di Marina Macelloni ai direttori delle testate giornalistiche. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 05:09:00 GMT)