Il 70% delle pensioni è inferiore a mille euro al mese

Inps : 70 - 8% delle pensioni inferiore a 1.000 euro - 86% tra le donne : Le pensioni private erogate dall'Inps nel 2018 sono 17,88 milioni. Di queste il 70,8% (cioè 12,8 milioni) sono inferiori a 1.000 euro. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulle pensioni. Tra le donne la percentuale arriva all'86,6%. Il dato non tiene conto delle pensioni pubbliche, con media più alta, e di quelle dello spettacolo. Si tratta di pensioni singole e non dell'importo totale spettante a ogni persona che può godere di più trattamenti.

Foggia - in 40 mila alla marcia di Libera con don Ciotti : ‘Il 70% dei familiari delle vittime non conosce verità : non è possibile’ : Oltre 40 mila persone sono scese in piazza a Foggia per la manifestazione in ricordo delle vittime di tutte le mafie organizzato dall’associazione Libera. Il corteo guidato da don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, ha sfilato per le vie della città e dal palco di piazza Cavour sono stati letti i nomi delle 970 vittime innocenti delle mafie. In prima fila i parenti, le istituzioni e i rappresentanti delle associazioni, ma anche ...

Mafia - gli appuntamenti della Giornata della Memoria da Sud a Nord. A Catania i detenuti leggono i nomi delle 970 vittime : La Memoria delle vittime di Mafia unisce l’Italia. Oggi mentre don Luigi Ciotti e altri testimoni sul palco di Foggia ricorderanno le vittime innocenti delle criminalità organizzate italiane, simultaneamente in altre 20 piazze del nostro Paese – e in programma ci sono altre centinaia di iniziative – saranno letti i 970 nomi di giornalisti, bambini, magistrati, forze dell’ordine, sindacalisti e semplici cittadini che hanno perso la ...

Elezioni Russia - il voto nel 4° anniversario dell’annessione della Crimea. Putin vuole affluenza al 70% e il 70% delle preferenze : Il problema non è con quanti voti Vladimir Putin verrà eletto alla guida della Federazione russa per la quarta volta. Il problema è quanti dei 113 milioni di aventi diritto andranno alle urne e il presidente ha uno scopo: il 70% delle preferenze e un’affluenza del 70%. Per ora i dati sembrano confortarlo: la partecipazione registrata alle 10 del mattino, ora di Mosca (le 8 in Italia), è stata di “oltre il 16,5%“, ha annunciato ...

Obiettivi green per oltre 70% delle imprese italiane. : ... un programma che nasce per avvicinare un pubblico vasto e trasversale al mondo dell'arte attraverso l'ingresso agevolato a mostre, spettacoli teatrali, eventi, laboratori e percorsi educativi. ...

Obiettivi green per oltre 70% delle imprese italiane : Obiettivi green per oltre il 70% delle imprese italiane quotate (+40% rispetto al 2013). La sostenibilità dunque è sempre più strategica nella definizione del business, come dimostra lo studio realizzato da Csr Manager Network, Assonime e Altis. I dati sono emersi durante ‘Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale’, l’evento itinerante dedicato alla responsabilità sociale d’impresa che, in occasione della tappa ...

Presentata la 70esima edizione dei Campionati sciistici delle Truppe Alpine : La cerimonia di apertura, a Sestriere lunedì 5 marzo , con diretta streaming a partire dalle ore 15, , darà il via ad un'edizione dei Campionati caratterizzata dal tema della " sicurezza in montagna "...

L’immigrazione infiamma il duello rossi-neri - torna l’incubo delle violenze degli Anni 70 : L’uomo che per dovere segue da Anni le evoluzioni del terrorismo e della violenza politica in Italia, scrolla le spalle: «C’è ben poco da aggiungere alle cronache quotidiane di questa campagna elettorale. È sotto gli occhi di tutti che sta tornando la violenza nelle strade». ...

Terremoto in Corea del Sud : epicentro a 170 km da PyeongChang - sede delle Olimpiadi invernali 2018 : Un Terremoto magnitudo 4.7 si è verificato alle 20:03 UTC di ieri in Corea del Sud: l’epicentro è stato localizzato dall’Istituto Geofisico statunitense USGS vicino alla città costiera di Pohang, circa 170 km a sud-est di PyeongChang dove si stanno svolgendo le Olimpiadi invernali 2018. Non si hanno al momento segnalazioni di vittime o danni. L'articolo Terremoto in Corea del Sud: epicentro a 170 km da PyeongChang, sede delle ...