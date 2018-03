Il 2 aprile 2018 è il Lunedì dell’Angelo | ecco perché il giorno di Pasquetta è festivo

Il Cacciatore : anticipazioni quarta puntata di mercoledì 4 aprile 2018 : Il Cacciatore Sei puntate dirette da Stefano Lodovichi e Davide Marengo e scritte con l’ausilio di Alfonso Sabella, colui che ha ispirato la figura di Savero Barone, il protagonista: la nuova fiction di Rai 2 Il Cacciatore, partita il 14 marzo 2018, racconta una delle pagine più spettacolari e cruente della lotta tra lo Stato e la mafia siciliana nei primi anni ‘90. A seguire le anticipazioni di tutte le puntate, aggiornate di ...

Monetine fontana di Trevi da aprile al Comune di Roma?/ Ultime notizie : proroga Caritas per tutto il 2018 poi… : Monetine nella fontana di Trevi da aprile al Comune di Roma? La proroga dell'ultimo minuto del Campidoglio: resteranno alla Caritas almeno per tutto il 2018.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:21:00 GMT)

Meteo - le previsioni del weekend di Pasqua dal 30 marzo al 2 aprile 2018 : Sarà una Pasqua all'insegna del bel tempo su quasi tutta l'Italia in quello che secondo i dati del Centro Epson Meteo sarà un fine settimana di transizione tra ciò che resta del clima invernale e l'arrivo, tanto atteso, della primavera.La giornata di venerdì 30 marzo prometterà tempo asciutto e soleggiato su tutto il sud del Paese, mentre nel centro Italia il rischio di precipitazioni pomeridiane è piuttosto concreto. Le Alpi resteranno ...

Campidoglio : Il 4 aprile iniziano iscrizioni al trasporto scolastico 2018-2019 : Baldassarre: Servizio organizzato per consentire a studenti di raggiungere scuola più vicina – Roma – Al via il 4 aprile le iscrizioni al servizio di... L'articolo Campidoglio: Il 4 aprile iniziano iscrizioni al trasporto scolastico 2018-2019 proviene da Roma Daily News.

Una Vita - anticipazioni puntate settimana dal 3 al 6 aprile 2018 : Siamo giunti alla prima settimana di aprile 2018 di Una Vita. Le anticipazioni settimanali sulle puntate della soap di Aurora Guerra da martedì 3 a venerdì 6 aprile 2018 mostrano che Sara farà una confessione a Mauro. Zenon è il mandante dell’azione di Sara e l’ispettore, dopo avere interpellato Teresa, la inviterà a non fidarsi dell’uomo. anticipazioni Una Vita, trame dal 3 al 6 aprile 2018 La relazione tra Simon ed Elvira è ...

Test invalsi 2018 : terze medie alla prova dal 4 al 21 aprile : Pubblicate sul sito del MIUR le simulazioni dei Test invalsi 2018, che per le terze medie si svolgeranno tra il 4 e il 21 aprile. Si tratta delle simulazioni delle seguenti materie: matematica, italiano e una lingua straniera. Da segnalare che da quest' anno alcune novità. hanno portato ad alcune modifiche del Test invalsi, vediamo quali....Continua a leggere

Addio al geo-blocking. Dal 1° aprile 2018 lo streaming dei contenuti non avrà confini in Europa : In questi ultimi anni il modo in cui milioni di persone accedono ai contenuti video è cambiato radicalmente, soprattutto grazie all’avvento di piattaforme di streaming che consentono di accedere da qualsiasi dispositivo a contenuti video, da film a serie tv e contenuti dedicati all’intrattenimento andando incontro alle esigenze dei consumatori. Questo ha reso ancora più semplice e intuitivo l’accesso ai contenuti anche in ...

Concorsi Pubblici MIUR : 258 posti per funzionari e dirigenti - aprile 2018 : Proseguiamo con ulteriori notizie per chi cerca lavoro. Si comunica che il MIUR ha indetto due nuovi bandi di concorso pubblico per l'ammissione di risorse professionali da immettere in ogni organismo periferico e centrale del Ministero. Ma entriamo nei dettagli e scopriamo tutto ciò che occorre sapere per presentare la domanda di partecipazione. Bando di Concorso aprile 2018 Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate 3-6 aprile 2018 : Mauro a letto con Sara! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da martedì 3 aprile a venerdì 6 aprile 2018: Mauro inVita Sara a casa, Liberto scopre che Elvira è innamorata di Simon! Anticipazioni Una Vita: Sara, ospite a casa di Mauro, da’ inizio al suo piano. Narcotizza l’ispettore facendogli credere di aver passato una notte di passione con lei! Un uomo mascherato rapisce Celia, Liberto scopre il segreto di Elvira… Intrighi ...

Piccolissimo omaggio con le rimodulazioni TIM da aprile 2018 : così cambiano i piani : Ci sono interessanti novità per quanto riguarda le rimodulazioni TIM oggi 28 marzo. Nei giorni scorsi abbiamo osservato l'ultima mossa da parte dell'Antitrust, che ha intimato ai vari operatori di fare un passo indietro dopo aver ufficializzato l'aumento dell'8,6% degli importi da pagare per ciascun rinnovo. Se da un lato la spesa annuale non cambia, passando da tredici a dodici pagamenti totali, è anche vero che l'incremento di costo rispetto ...

Isola 2018 anticipazioni martedì 3 aprile : due eliminati e le ultime novità : Cosa ci rivelano le anticipazioni di martedì 3 aprile dell'Isola 2018? Questa volta rischiano di uscire Jonathan, Francesca e Nino: una sfida veramente dura, visto che entrambi si sono rivelati piuttosto forti, sostenuti da larghe fette di pubblico. Se Jonathan è uno dei papabili vincitori, Francesca sarà sicuramente presente fino alla fine mentre Nino potrebbe lasciare l'Isola nella prossima puntata dell'Isola dei Famosi 2018 probabilmente ...