I nuovi progetti di Giulia De Lellis ed Ivanka Mrazova

ALESSANDRA AMOROSO/ “Ho faticato ad accettare il mio successo”. I suoi nuovi progetti (Verissimo) : ALESSANDRA AMOROSO ospite di Silvia Toffanin. La cantante di Galantina quest’anno festeggia i suoi primi dieci anni di carriera. I suoi inizi e l’accettazione del successo.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 13:42:00 GMT)

Nada Malanima in arrivo una primavera ricca di nuovi progetti con un film e un nuovo album : Una primavera di nuovi progetti per l’eclettica cantante Nada Malanima: in arrivo un film e un nuovo album. Giovedì 19 aprile esce in sala Untitled – Viaggio senza fine, l’ultimo capolavoro del regista di Workingman’s Death Michael Glawogger, co-diretto da Monika Willi e distribuito da ZaLab. Sarà proprio la cantante la voce narrante d’eccezione per la versione italiana (l’attrice Fiona Shaw nella versione internazionale) e accompagnerà lo ...

Doppia candidatura per Alessandro Borghi ai David 2018 ma niente statuetta : due nuovi progetti all’orizzonte : Per il pubblico è soprattutto il glaciale Numero 8 di Suburra e Suburra La Serie, ma Alessandro Borghi ai David 2018 ha dimostrato di essere una vera e propria rivelazione del nostro cinema presentandosi alla serata con una Doppia candidatura per due ruoli ben differenti. Proprio Suburra, nel 2016, gli aveva regalato la sua prima candidatura e la consacrazione nel cinema, la stessa che gli ha permesso di dimenticare il suo passato da stuntman ...

Roma. Avviso pubblico a sostegno progetti creatività e nuovi talenti : È online l’Avviso pubblico per manifestazioni di interesse alla presentazione di proposte progettuali da realizzarsi presso la Galleria delle Vasche

Gianni Testa e Fabio Barnaba insieme per due nuovi progetti musicali : ALL MUSIC NEWS Gianni Testa e Fabio Barnaba insieme per due nuovi progetti musicali Il producer e vocal coach calabrese e l’orchestratore dell’ultimo disco di Francesco Gabbani al lavoro in Puglia per gli album di Antonella Sgobio e Valentina Martucci. OSTUNI (BR, 16.3.2018) – Ancora un’importante collaborazione per Gianni Testa. Il producer e talent scout calabrese è infatti attualmente impegnato con Fabio Barnaba, arrangiatore e ...

Motta l’Artista più promettente della nuova generazione al lavoro su nuovi progetti : Motta firma con Trident Music s.r.l. per il tour che seguirà l’uscita del nuovo progetto artistico del cantautore giá anticipato dal lancio del video di “Ed è quasi come essere felice” , pubblicato a fine gennaio da Sugar. TRIDENT MUSIC SRL è una realtà di vertice nello show business italiano, capitanata da Maurizio Salvadori e formata da un team di professionisti, ed una vastissima rete di collaboratori. Lo stesso Maurizio Salvadori: ...

I nuovi progetti di Katia Greco : Laureata in Scienze Biologiche, nel 2005 debutta come attrice teatrale con lo spettacolo "Ombre e Penombre" scritto e diretto da Patrizia Tedesco a cui seguiranno altri spettacoli di successo come "...

La Disney fissa le release di 6 nuovi cinecomic Marvel e numerosi altri progetti - Best Movie : ... cancellato Penguins " 19 aprile 2019 Live Action Disney " 4 ottobre 2019 Nicole " Precedentemente previsto l'8 novembre 2019: spostato in streaming Live Action Disney " 8 novembre 2019 Live Action ...

Raggi : Roma - domani deposito progetti due nuovi impianti Ama : Raggi: domani saranno depositati in Regione due progetti di nuovi impianti di compostaggio Roma – Virginia Raggi, Sindaca di Roma, è intervenuta ai microfoni di ‘RadioRadio’. “Su Ama... L'articolo Raggi: Roma, domani deposito progetti due nuovi impianti Ama su Roma Daily News.

Porsche : realtà aumentata per il controllo qualità dei nuovi progetti : ... chiamiamolo così, in maniera forse un po' impropria, ma è per meglio comprenderne le peculiarità, è la possibilità di inviare via streaming il processo di test, per consentirne la visione in tempo ...

Catena della Solidarietà : creato fondo a sostegno nuovi progetti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Alice nella città presenta 3 nuovi progetti in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma : Prosegue la collaborazione con il circuito Efa e Cinema al Maxxi presentati oggi a Roma i primi 3 progetti di Alice nella città in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma per... L'articolo Alice nella città presenta 3 nuovi progetti in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma su Roma Daily News.

ALICE NELLA CITTA' - Presentati tre nuovi progetti : I risultati nazionali verranno trasmessi in video conferenza ed il vincitore verrà annunciato durante una cerimonia di premiazione in live streaming su yaa.europeanfilmawards.eu. Anche quest'anno, ...