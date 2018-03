I leader delle due Coree si incontreranno il 27 aprile | per la prima volta dal 2007

C'è l'accordo sulla presidenza delle Camere. Berlusconi chiede un vertice con i leader : Al Senato andrebbe un esponente di Forza Italia, a Montecitorio un Cinquestelle. La partita resta ancora aperta sui nomi -

Giornata Mondiale delle Foreste : Greenpeace denincia tagli illegali in Amazzionia mentre in Italia arriva la leader indigena : 1/8 Fábio Nascimento ...

Di Maio : confronto sui presidenti delle Camere - entro domenica sentirò tutti i leader : ... E ha proseguito: "Questo è un grande momento di aggiornamento per tanti settori imprenditoriali del nostro Paese e la mia presenza qui sta a ricordare a tutto il mondo quanto è grande l'Italia e ...

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini non il leader del centrodestra'. Presidenza delle Camera - guerra totale tra Forza Italia e Lega : La battaglia politica per le presidenze di Camera e Senato si infiamma. Ad aprire le danze è stato Luigi Di Maio , leader del M5s, che sul blog 5 Stelle scrive: 'l dialogo per proporre i presidenti del Senato e ...

Qatar - Moto3 : Bastianini leader delle prime libere : Più indietro il debuttante Dennis Foggia: il campione del mondo junior in carica si è piazzato al ventiseiesimo posto, girando a 2'3 da Bastianini, e precedendo di pochi millesimi Tony Arbolino. Qu i ...

Salvini chiama i leader per le presidenze delle Camere | Di Maio : a noi spetta Montecitorio : Il numero uno della Lega chiama tutti i leader dei partiti per avviare il dialogo sulle presidenze della Camera e del Senato e non chiude a M5s in vista delle consultazioni al Colle. Netto il no all'apertura da parte di Forza Italia

CIRIACO DE MITA/ L’ex leader DC tra gli sconfitti delle elezioni (Che tempo che fa) : Il confuso scenario politico attuale verrà discusso questa sera a Che tempo che fa con CIRIACO De MITA, storico leader della Democrazia cristiana, che ha da poco compiuto 90 anni(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Biella - una delle città leader nel processo di digitalizzazione del Piemonte : I matrimoni rappresentano la maggior parte delle ricerche e questi professionisti hanno iniziato la digitalizzazione della propria attività, visto che insieme alle piattaforme di streaming musicale, ...

I partiti e la posta in gioco : chi vincerà e chi perderà tra i leader delle elezioni 2018 : Il va o la spacca del Pd, la carta immigrazione della Lega, il nuovo volto del M5S, le parole rassicuranti di Berlusconi, il «prima gli italiani» della Meloni, la bandiera dell’Europa della Bonino

Il bacio - gli ori - le cheerleader e le altre cose che ricorderemo delle olimpiadi invernali : Sport? Ma volete scherzare? È questione politica e sociale l’Olimpiade. Sempre. Ancora di più lo è stata quella di Pyeongchang chiusa domenica da una cerimonia che passa il testimone a Pechino. La capitale cinese ospita i prossimi giochi invernali fra quattro anni e anche quelli estivi saranno in Oriente, a Tokyo nel 2020. Nessun luogo come la Corea però poteva avere un significato politico così importante: i giochi sono stati fatti a pochi ...

Fisica : l’INAF leader delle grandi infrastrutture astronomiche di portata globale : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto per la ripartizione delle risorse del Fondo investimenti, rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018, e fra le risorse destinate al MIUR figura il finanziamento pluriennale per i due prestigiosi progetti internazionali Cherenkov Telescope Array (CTA) e Square Kilometre Array (SKA) nei quali l’Istituto Nazionale di AstroFisica (INAF) gioca un ruolo di primo piano. “E’ con grande entusiasmo e ...

Putin : posizione leadership della Russia nella qualità delle armi - : Egli ha aggiunto che la loro professionalità, la capacità di utilizzare efficacemente la più moderna tecnologia, il "perfetto" sapere della scienza militare è la base del successo delle attività. "...

Educazione militare e in bagno accompagnate : la dura vita delle cheerleader nordcoreane : Otto pullman, scortati da sei macchine della polizia. Quando le cheerleader nordcoreane entrano al Kwandong Hockey Centre, sugli spalti si alza un brusio come se fosse arrivato un grande campione. In realtà a nessun atleta della loro spedizione è stata fin qui riservata una simile accoglienza: gli spettatori alzano le fotocamere dei loro cellulari, a caccia di un video da postare sui social. Le ragazze, in file ordinate al limite del ...

La vita delle cheerleader nordcoreane : Alle Olimpiadi sono più di 200, non possono avere contatti con gli estranei, vanno in bagno tutte insieme e non sempre sembrano aver chiaro cosa gli succede intorno The post La vita delle cheerleader nordcoreane appeared first on Il Post.