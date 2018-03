I dieci punti di Luigi Di Maio sbattono su Silvio Berlusconi

Luigi Di Maio. proposta indecente : 'Ecco il mio programma in dieci punti. Va bene ogni governo ma non con Matteo Renzi' : Un programma di dieci punti da proporre agli altri partiti. E' questa l'idea sul tavolo di Luigi Di Maio in vista del confronto con le altre forze politiche alla ricerca di una maggioranza. Un'...

Di Maio : «dieci punti per un governo M5S con chi ci sta : anche il Pd - senza Renzi» : Il leader pentastellato ha pronta una proposta per raggiungere la maggioranza. Grillo: «Noi un po’ Dc, un po’ di destra e un po’ di sinistra... Sopravvive chi si adatta»

L'effetto voto in Borsa Spread su di dieci punti : Il risultato delle elezioni impatta sulle Borse. Cinque Stelle primo partito e centrodestra prima coalizione. È questo lo scenario che è venuto fuori dalle urne. La reazione dei mercati è comunque gelida, e Piazza Affari apre in netto calo perdendo l'1,83 per cento. E di fatto i risultati del voto italiano hanno effetti anche sui mercati europei. Le borse europee hanno paerto in moderato calo.L'effetto sui mercati degli scenari di ...

L'effetto voto in Borsa Sperad su di dieci punti : Il risultato delle elezioni impatta sulle Borse. Cinque Stelle primo partito e centrodestra prima coalizione. È questo lo scenario che è venuto fuori dalle urne. La reazione dei mercati è comunque gelida, e Piazza Affari apre in netto calo perdendo l'1,83 per cento. E di fatto i risultati del voto italiano hanno effetti anche sui mercati europei. Le borse europee hanno paerto in moderato calo.L'effetto sui mercati degli scenari di ...

Centrodestra/ Piano da dieci punti di Pil - tagli e condoni per finanziarlo : La principale proposta elettorale del Centrodestra è la flat tax, l'aliquota unica per tutti i redditi. Forza Italia e Lega ne hanno due versioni diverse: la prima propone una 'tassa piatta' al 23%, ...