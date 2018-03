Hyundai Santa Fe - Al volante della 2 0 CRDi da 182 CV - VIDEO

Hyundai Santa Fe - Al volante della 2.0 CRDi da 182 CV : Cambia radicalmente la Hyundai Santa Fe, giunta alla quarta generazione. Ne ha fatta di strada dal suo debutto sul mercato nel lontano 2.000: da allora, nell'arco di 17 anni, solo in Europa ne sono state vendute oltre 400 mila (anche se i volumi maggiori si registrano Oltreoceano). Oggi, nella versione rivista e corretta, proiettata nel terzo millennio, mira ad allargare ancor di più il pubblico dei suoi fans puntando non soltanto sul ...

Hyundai Santa Fe 2019 “l’antibavarese” in mostra a Ginevra : La nuova Hyundai Santa-Fe sta per fare il suo debutto al Salone dell’auto di Ginevra e la casa automobilistica ha già annunciato i dettagli sia per le versioni Europee che per quelle del Mercato Americano. Bella, elegante e con uno stile che riprende e espande quanto visto su altri modelli della Casa, non può non far pensare alla Bavarese X5 per talune soluzioni, ma anche, al contempo mostra una grande crescita qualitativa e una forte ...

Hyundai Santa Fe - La nuova Suv cresce ancora e punta sulla sicurezza : La Hyundai lancia la quarta generazione della Santa Fe, uno dei modelli che negli anni, a partire dal primo modello del 2001, hanno segnato la svolta e le ambizioni della Casa coreana, forte di 400 mila auto vendute in Europa (su 1,5 milioni di Suv, comprese quindi Tucson e ix35). Come sottolineato al momento della diffusione dei primi teaser, il look appare strettamente derivato dagli ultimi modelli della Casa, con diversi richiami alla ...

Hyundai Santa Fe - la quarta generazione è grande anche nei contenuti : ROMA - Era nell'aria, perché in un mondo dell'auto in cui la vita media generazionale si abbrevia sempre di più, l'attuale Santa Fe inizia ad essere datata, nonostante il decido restyling del 2015. Hyundai non disillude le attese e ...

Hyundai Santa Fe - Prime immagini della quarta generazione : La Hyundai ha appena rilasciato le Prime foto ufficiali della quarta generazione della Santa Fe. La grande sport utility coreana, il cui design era stato anticipato da alcuni teaser, mostra un look strettamente derivato dagli ultimi modelli della Casa: diversi richiami stilistici rimandano infatti alla Suv compatta Kona, mentre altri dettagli riprendono l'impostazione della fuel cell Nexo.Sguardo affilato. Nella sua nuova generazione la Santa Fe ...

Hyundai Santa Fe - Prime immagini della quarta generazione : La Hyundai ha appena rilasciato le Prime foto ufficiali della quarta generazione della Santa Fe. La grande Sport Utility coreana, il cui design era stato anticipato da alcuni teaser, mostra un look strettamente derivato dagli ultimi modelli della Casa: diversi richiami stilistici rimandano infatti alla Suv compatta Kona, mentre altri dettagli riprendono l'impostazione della fuel cell Nexo.Sguardo affilato. Nella sua nuova generazione la Santa Fe ...

Hyundai Santa Fe - Nuovi bozzetti svelano il look della Suv : Rispetto al modello uscente la nuova Sport Utility appare nettamente più dinamica e muscolosa grazie a dettagli di design dal look robusto e moderno. Diverse venature movimentano le varie superfici ...

Hyundai Santa Fe - Nuovi bozzetti svelano il look della Suv : La nuova Santa Fe debutterà tra pochi giorni e, dopo il primo teaser rilasciato la scorsa settimana, la Hyundai ha diramato due bozzetti della quarta generazione della Suv, svelandone di fatto l'estetica. La Sport Utility Coreana, dopo la presentazione riservata alla stampa, sarà esposta in anteprima mondiale in occasione del Salone di Ginevra e debutterà sul mercato europeo nelle settimane successive alla kermesse elvetica.Più muscoli. Rispetto ...

Hyundai Santa Fe - la quarta generazione debutta a Ginevra : ROMA - Santa Fe è un modello importante nella storia Hyundai . Ha rappresentato l'ingresso del marchio coreano nel mondo Suv all'inizio del nuovo millennio e in Europa è l' ammiraglia della gamma , con i suoi 4,7 metri di lunghezza. L'attuale generazione è stata presentata nel 2012 e rinnovata nel 2015: ormai ha ...

Hyundai Santa Fe - la quarta generazione arriva a Ginevra : ROMA - Santa Fe è un modello importante nella storia Hyundai . Ha rappresentato l'ingresso del marchio coreano nel mondo Suv all'inizio del nuovo millennio e in Europa è l'ammiraglia della gamma, con i suoi 4,7 metri di lunghezza. L'attuale generazione è stata presentata nel 2012 e rinnovata nel 2015: ormai ha ...