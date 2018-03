Huawei e i suoi nuovi smartphone P20 | a rischio il primato di Samsung ed Apple?

Blastingnews

(Di giovedì 29 marzo 2018) Tutte le attenzioni sono rivolte aimodelliP20 appena usciti. Come succede per la maggior parte delle case di produzione, vengono fatti uscire due o tre device della stessa famiglia, e così è successo per il brand cinese che ha lanciato sul mercato tre: P20, P20 Lite e P20 Pro. E' interessante vedere nello specifico le varie caratteristiche dei tretop di gamma. Vi presentiamo i trearrivati Il modello base P20, tra i tre, ha dimensioni più ridotte, con schermo da 5.8 pollici. Sul retro presenta due fotocamere con sensori da 12 Mpx e 20 Mpx. Questonon è resistente all'acqua e alla polvere, monta una RAM da 4 GB, la batteria è di 3400 mAh e il prezzo di partenza è di 679 euro. Questo cellulare cerca di raggiungere un target di acquirenti che non pretendono molto, con fotografie di alta qualità e resistente un'intera giornata per un ...