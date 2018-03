Ho chiuso Facebook | ecco cosa Zuckerberg continua a sapere di me

ilsole24ore

: RT @M5SCampania: DE LUCA, SIAMO VERAMENTE ALLA FRUTTA! I continui segnali di insofferenza del governatore scandiscono oggi la fine della pa… - M5SVillaricca : RT @M5SCampania: DE LUCA, SIAMO VERAMENTE ALLA FRUTTA! I continui segnali di insofferenza del governatore scandiscono oggi la fine della pa… - Riccard76122448 : RT @M5SCampania: DE LUCA, SIAMO VERAMENTE ALLA FRUTTA! I continui segnali di insofferenza del governatore scandiscono oggi la fine della pa… - agneseperlapace : Simone aiuta Gesù a portare la croce Gesù era un mendicante, sfinito dal continuo girovagare per poche monetine, si… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) A dieci anni da quando ho aperto il mio profilo su, ho deciso di mettere in sonno il mio account. Ma prima di sospenderlo a tempo indeterminato, ho scaricato tutti i dati di cui il social network è in possesso. È stato come aprire il vaso di Pandora...