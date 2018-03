H&M vendite in calo Addio low cost?

gqitalia

: ?? Lo spogliatoio degli #Azzurri ?? ?? #InghilterraItalia ???? ? h 21 - ??#WembleyStadium, ???????#Londra - ?? Tv #RaiUno… - Vivo_Azzurro : ?? Lo spogliatoio degli #Azzurri ?? ?? #InghilterraItalia ???? ? h 21 - ??#WembleyStadium, ???????#Londra - ?? Tv #RaiUno… - Vivo_Azzurro : ?? Le formazioni di ?? #InghilterraItalia ???? ? h 21 - ??#WembleyStadium, ???????#Londra - ?? Tv #RaiUno #IngIta… - RadioMariaITA : H.20.00 Preghiere della sera - Preghiere dei bambini, in diretta telefonica -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Se i magazzini rimangono pieni di merce invenduta, il prezzo degli articoli si abbassa, la gente può acquistare più prodotti, ma l’azienda entra in crisi perché l’utile operativo troppo basso non è sufficiente a ripagare l’investimento: ecco il pauroso teorema di Hennes & Mauritz. In questo 1°trimestre, il brand svedese conosciuto da tutto il mondo con la semplice sigla H&M ha visto il magazzino aumentare del 7% e subito un crollo del 61% dell’utile lordo oltre a una perdita del titolo del 6% che va a sommarsi a quelle del 2017. Se continua in questo loop negativo dovremmo direai suoi prezzi low. Un gioco al ribasso in cui ci si può davvero fare male. Essere leader dio non è una situazione statica; fuori – nel mercato – ci sarà sempre qualcuno disposto a offrire un prezzo più basso. Infatti, a rompere le uova nel paniere di H&M è ...