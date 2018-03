Hippie and wild

vanityfair

: RT @MmrghHmph: @seasicksheep @resident_hippie @zebrafinch 12 oz of mozzarella provolone Romano Asiago and Parmesan 2.49 bitches! https://t.… - seasicksheep : RT @MmrghHmph: @seasicksheep @resident_hippie @zebrafinch 12 oz of mozzarella provolone Romano Asiago and Parmesan 2.49 bitches! https://t.… - MmrghHmph : @seasicksheep @resident_hippie @zebrafinch 12 oz of mozzarella provolone Romano Asiago and Parmesan 2.49 bitches! -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Dal numero 13 di Vanity Fair, in edicola dal 28 marzo, il servizio moda di Pina Gandolfi, foto di Pamela Hanson. Ha collaborato: Ludovica Misciatelli Make-up and hair: Toni Feliciano@Artist Managment.net usng Kevyn Aucoin Cosmetics and Bumble and Bumble Haircare Modella: Sanne Vloet@NYModel LEGGI ANCHEIl filo nascosto. Brillanti, colorate o extra dark: l'importante è luccicare LEGGI ANCHEPool party. Cronaca di un pomeriggio di relax ai Tropici. Dove tutto è concesso: accessori pop e gioielli appariscenti LEGGI ANCHELa fantasia al potere. Fiori, motivi animalier, fumetti: le stampe sono protagoniste della bella stagione. Meglio se indossate (quasi) tutte insieme L'articoloandproviene da VanityFair.it.