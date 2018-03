Hideo Kojima sfoggia una statuetta Nendoroid di Ludens | mascotte di Kojima Production

Un producer di Death Stranding parla del processo di sviluppo con Hideo Kojima : C'è grandissima attesa per Death Stranding, nuovo videogioco in sviluppo per PlayStation 4 presso la Kojima Productions e sotto la direzione di Hideo Kojima. In queste ore Yoji Shinkawa, character designer presso lo studio nonché collaboratore di Kojima sin dai tempi di Metal Gear Solid, ha parlato del processo di sviluppo al fianco del maestro giapponese. Intervistato dai colleghi francesi di Gameblog, il character designer di Death ...

Qualcosa in arrivo per Death Stranding - Hideo Kojima condivide una foto inquietante : Hideo Kojima sa certamente come "giocare" coi propri fan, soprattutto con un prodotto come Death Stranding. Il director dell'attesa e misteriosa esclusiva PS4 si diverte, ormai da mesi, a mandare ai giocatori diversi indizi sulla sua creatura, tra foto inesplicabili e trailer davvero criptici come quello rilasciato a dicembre durante i The Game Awards. Nelle ultime ore, il maestro nipponico ha condiviso uno scatto davvero ...

Gli sviluppatori di Metal Gear Survive celebrano e lodano Hideo Kojima con un messaggio nascosto nel gioco : Abbiamo già parlato del breve riferimento indiretto a Hideo Kojima presente all'interno di Metal Gear Survive. Un riferimento che in realtà va a tutti gli sviluppatori di Metal Gear Solid V e che, per quanto non così scontato considerando gli attriti e la rottura tra Konami e Kojima, non è di certo peculiare come il messaggio scovato da alcuni utenti.Un messaggio almeno in parte nascosto che sembra in un certo senso rivelare lo "schieramento" ...

Death Stranding sarà qualcosa di mai visto - lo assicura un ospite speciale di Hideo Kojima : Death Stranding è un oggetto di mistero che ormai suscita sentimenti contrastanti, al limite dell'odi et amo da parte di tutti i cultisti di Hideo Kojima. Il maestro nipponico è al lavoro sulla sua nuova creatura, in sviluppo presso la Kojima Productions come esclusiva Playstation 4, ma ad oggi non conosciamo ancora il gameplay né la data di uscita del progetto con Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Guillermo del Toro - e, aggiuntisi da poco al ...

Hideo Kojima sta preparando una presentazione di Death Stranding in vista dell'E3 2018? : Death Stranding fa parlare di sé anche solo grazie all'aura che circonda Hideo Kojima, un personaggio considerato da molti fan come un vero e proprio guru del mondo dei videogiochi. Kojima, si sa, è un personaggio e seguirlo su Twitter può spesso rivelare delle novità o degli indizi da non sottovalutare. Questa volta, tuttavia, le voci vengono alimentate da un amico molto stretto del creatore di Metal Gear: Geoff Keighley.Come segnalato da ...

Gameplay di Death Stranding vicino? Pare che Hideo Kojima stia effettuando dei test : Death Stranding, il nuovo e criptico videogioco attualmente in sviluppo presso la Kojima Productions, rimane tutt'ora un vero e proprio oggetto di mistero per tutti gli coloro che attendono con ansia la nuova esclusiva PS4. Ad oggi abbiamo solo tre misteriosi trailer cinematici e neanche uno stralcio di Gameplay della nuova creatura di Hideo Kojima, il quale tuttavia potrebbe averci anticipato che molto presto vedremo dei footage in ...

Hideo Kojima : "realizzare nuovi giochi ti fa sentire molto come uno chef" : Hideo Kojima ha escogitato una nuova metafora per rendere l'idea di come ci si sentirebbe nei panni di un creativo alle prese con lo sviluppo di nuove proprietà intellettuali.Il suo tanto atteso gioco, riporta Segmentnext, è ancora latitante per quanto riguarda una data di uscita, nonostante da anni venga mostrato al pubblico un nuovo trailer. Realizzare un gioco nuovo, dice Hideo Kojima, richiede una familiarità maggiore con ingredienti nuovi, ...