Heroes of the Storm | Fenix è ora disponibile

IEM Katowice : Team Dignitas e Rogue trionfano nei tornei di Heroes of the Storm e StarCraft II : Ieri sera agli IEM a Katowice in Polonia incoronati i vincitori di Heroes of the Storm e StarCraft II. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato condiviso da Blizzard: HGC Western Clash Team Dignitas ha completato una competizione davvero epica in quel di Katowice sconfiggendo gli Zealots nella finale della HGC Western Clash Final. Entrambi i Team hanno mostrato un'incredibile impegno nel corso della serie al meglio di sette partite che ha ...

LEGO Marvel Super Heroes 2 : Arriva il pacchetto “Black Panther” Ispirato al film dei Marvel Studios : Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato l’uscita del pacchetto Personaggi e del pacchetto Livello del film Marvel Black Panther, il nuovo DLC per LEGO Marvel Super Heroes 2. Il pacchetto, disponibile al prezzo suggerito di € 2,99, aggiunge un livello e personaggi ispirati al film dei Marvel Studios, Black Panther, in arrivo nelle sale italiane il 16 febbraio. Black Panther Arriva in ...

Heroes of the Storm : Maiev e la Celebrazione della Luna sono ora disponibili : La caccia è aperta su Heroes of the Storm! Maiev Cantombroso, capo delle Custodi e aguzzina di Illidan Grantempesta, è ora disponibile nel Nexus. Quest'agile assassina usa le sue lame per distruggere i propri nemici, con abilità che includono:In aggiunta al nuovo eroe nel Nexus, è iniziata anche la Celebrazione della Luna! Un nuovo pacchetto e una nuova Rissa della Celebrazione della Luna ti aspettano, insieme a nuovi modelli, cavalcature e ...

Comunicata la data di lancio su PC di The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel II : The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II arriverà per PC via Steam e GOG.com e Humble Store il 14 febbraio, riporta Gematsu.I titolo è stato in origine pubblicato per PS3 e PS Via in Giappone nel settembre del 2014, seguito da una release nord americana ed europea avvenuta nel novembre 2016. Per quanto riguarda PlayStation 4 Pro il gioco è arrivato in una versione 4K l'8 marzo 2017 in Giappone, mentre ora si appresta ad approdare anche su ...

Il caporale Miles Lewis, anche detto Blaze, è diventato un personaggio giocabile in Heroes of the Storm. Il suo ruolo è di guerriero a distanza che eccelle nel controllare aree di gioco grazie alle sue abilità in grado di incendiare il terreno. Vediamoci il video di presentazione: In caso abbiate visto il video, potete facilmente […]