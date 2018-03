HashTag24 dal 4 Aprile su Sky TG24 approfondimento con Riccardo Bocca

digital-news

: Dal 4 aprile, su Sky TG24 arriva 'Hashtag24 - l'attualità condivisa' - SkyTG24 : Dal 4 aprile, su Sky TG24 arriva 'Hashtag24 - l'attualità condivisa' - SkyTG24 : Lo conoscevate su Twitter come “Gli antennati”, ora è @Riccardo_Bocca ed è pronto a condurre “Hashtag24, l’attualit… - Silvia181095 : RT @SkyTG24: Lo conoscevate su Twitter come “Gli antennati”, ora è @Riccardo_Bocca ed è pronto a condurre “Hashtag24, l’attualità condivisa… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Capire ciò che accade e soprattutto perché accade, dando voce alle opinioni degli utenti attraverso i social network. È questo lo spirito di– L’attualità condivisa, il nuovo spazio dicondotto dal vicedirettore di Sky, in diretta dal 42018 ogni mercoledì alle 21 (e in replica alle 23) su SkyHD e disponibile su Sky On Demand e sui soc...