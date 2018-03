Harry Styles | durante un suo live una fan gli ha confessato una cosa che lo ha lasciato

Harry Styles a Monaco scherza con una fan e le chiede i suoi hobby : ”Ti piace stalkerarmi?” (video) : Harry Styles a Monaco ieri sera ha tenuto il decimo concerto della tournée internazionale Live On Tour 2018. Come suo solito, Harry si diverte durante i suoi show a interagire con i fan accorsi al concerto: ieri sera la cavia è stata una fan prossima al compleanno, a cui il cantante ha fatto i suoi più cari auguri, ma non senza prenderla un po' in giro! La ragazza, prossima ai 25 anni, ha raccontato di essere originaria della Repubblica ...

Un divertente “incidente” sul palco per Harry Styles a Oberhausen : il microfono cade in Sign Of The Times (video) : Un altro incidente sul palco di Harry Styles a Oberhausen, che va ad aggiungersi alla lunga lista di teatrini divertenti del Live On Tour 2018! Bisogna ammetterlo: la nuova tournée internazionale di Harry Styles ci sta regalando, oltre che bellissime foto, video ed esibizioni, anche tantissime risate! All'incidente con la bottiglietta d'acqua finita addosso ad una fan tra le prime file e l'invito a non lasciare l'arena prima della vera ...

Foto e video di Harry Styles a Oslo - dall’incidente con la bottiglia d’acqua alla richiesta di non lasciare subito l’arena : “Non fa bene al mio narcisismo!” : La scorsa sera, Harry Styles a Oslo si è esibito nella settima tappa del Live On Tour 2018: la tournée internazionale sta registrando successo dopo successo. Il concerto del 21 marzo si è tenuto alla Oslo Spektrum, di fronte a migliaia di fan accorsi per assistere a quello che si sta rivelando uno straordinario spettacolo non solo musicale, ma anche d'intrattenimento! Dopo i precedenti siparietti nelle date di Stoccolma e Copenhagen, Harry ...

Harry Styles a Copenhagen intona una canzone di Taylor Swift per augurare buon compleanno ad una fan (video) : Un siparietto divertente quello di Harry Styles a Copenhagen durante il concerto del 19 marzo alla Royal Arena, sesta tappa del Live On Tour 2018. Tra una canzone e l'altra, Harry Styles è solito intrattenere il pubblico con alcuni scherzi o racconti divertenti. La sera scorsa il cantante, accortosi di una ragazza che festeggiava il proprio compleanno al concerto, ha interagito e scherzato con lei. "È il tuo compleanno?", ha chiesto Harry ...

Harry Styles a Stoccolma rompe la chitarra sul palco e si congratula con una fan incinta (video) : Harry Styles a Stoccolma per il Live On Tour 2018: il cantante britannico è impegnato nella sua prima tournée mondiale nei palasport. Domenica 18 marzo il live di Harry Styles a Stoccolma ha riservato al pubblico presente alla Ericsson Globe Arena alcuni imprevisti molto divertenti. Per la prima volta sul palco, Harry ha dovuto affrontare un inconveniente tecnico.. con la sua chitarra! Durante la tappa a Stoccolma del Live On Tour 2018, ...

Harry Styles - che goloso : Fish & chips? Perché no. LEGGI ANCHEHarry Styles: «Milano? Mi trasferisco qui» In piena carriera da popstar solista, sperimentata una prova da attore (in Dunkirk di Christopher Nolan), Harry Styles, 24 anni, può dare sfogo alla sua passione per la moda nelle vie dell’inglese St Albans. LEGGI ANCHEHarry Styles: «Il mio disco per una donna» Loafers crema, calze pink, completo gessato e cappotto a vestaglia, l’ex One Direction si unge le mani ...

Coming out di Harry Styles durante il Live On Tour 2018? Le parole di Medicine dividono i fan : Il Coming out di Harry Styles è uno degli argomenti più discussi dalla fanbase del giovane cantante membro degli One Direction. Partito da pochi giorni con la nuova Tournée da solista Live On Tour 2018, nel corso dei suoi concerti Harry Styles ha presentato oltre ai brani dell'omonimo album e alcune cover, anche due canzoni inedite: Anna e Medicine. Soprattutto l'ambiguo testo quest'ultima è oggetto di continui commenti da parte della rete e ...

Harry Styles per March For Our Lives - in tour con una chitarra speciale : il sostegno del cantante al movimento contro la violenza armata (foto) : Il sostegno di Harry Styles per March For Our Lives arriva anche in tour: il cantante inglese supporta un movimento statunitense di importanza politica e sociale! Già negli ultimi giorni, Harry ha pubblicato sui propri canali social un post in sostegno a March For Our Lives, un movimento americano che si impegna a chiedere con marce pacifiche la modifica della legge sul porto d’armi. Durante la prima data della tournée internazionale a ...

Video - testo e traduzione di Medicine e Anna di Harry Styles - due brani inediti presentati per la prima volta in tour : Medicine e Anna di Harry Styles sono i due brani inediti presentati a sorpresa dal vivo, durante la prima data del Live On tour 2018. Il cantante inglese ha debuttato domenica 11 marzo con la seconda parte della tournée mondiale da Basilea, e farà tappa in diverse capitali del mondo in location del tutto nuovo e ridimensionate rispetto al tour autunnale. La sera scorsa, alla Jakobshalle di Basilea, Harry ha debuttato con il Live On tour ...

One Direction tra i vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 - da Harry Styles a Niall Horan - Liam Payne e Louis Tomlinson : Sono stati annunciati i vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 che si sono tenuti nella notte di domenica 11 marzo in America. I premi della Musica sono stati assegnati a Los Angeles e hanno visto trionfare alcuni degli artisti internazionali più apprezzati del momento, non solo in America ma anche in Europa. Tra i cantanti che hanno vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 spuntano un paio di nomi degli One Direction: Harry ...

Video e scaletta del Live On Tour 2018 di Harry Styles - il debutto a Basilea con sorprese per il pubblico tra cover e brani inediti : Al via il Live On Tour 2018 di Harry Styles, la seconda parte della Tournée mondiale del cantante britannico, che si protenderà fino alla prossima estate. Il nuovo Tour di Harry Styles è partito l'11 marzo dalla St. Jakobshalle di Basilea, per prima data del Live On Tour 2018. Dopo i primi concerti da solista tenuti lo scorso autunno nei piccoli club di tutto il mondo, questa volta Harry si esibirà in location molto più ampie e di fronte a ...

Il merchandising del nuovo tour di Harry Styles nel 2018 - i ricavi devoluti in beneficenza (foto) : Trapelano sul web le prime foto del merchandising del nuovo tour di Harry Styles nel 2018: il cantante degli One Direction debutterà con la seconda parte del Live On tour domenica 11 marzo a Basilea, in Svizzera. Crescono l'attesa e l'hype per il tour internazionale della popstar amatissima dal pubblico e dalla critica: sui social sono state pubblicate alcune foto del nuovo merchandising dedicato all'artista di Holmes Chapel. Tra felpe, ...

Harry Styles in concerto a Milano : nuove disponibilità di biglietti : Non sei riuscito ad acquistare in tempo i biglietti per il concerto di Harry Styles in programma a Milano il 2 aprile e stai cercando disperatamente un modo per esserci ugualmente? [arc id=”969fb982-c95d-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Questa è la notizia che fa la caso tuo! Live Nation Italia, l’organizzatore degli show italiani di Harry, ha fatto sapere tramite i suoi social che sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per la ...