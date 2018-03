meteoweb.eu

: Tutta questa guerra diplomatica non è altro che un attacco alla Russia del Nuovo Ordine Mondiale. Yulia #Skripal mi… - gyomax8 : Tutta questa guerra diplomatica non è altro che un attacco alla Russia del Nuovo Ordine Mondiale. Yulia #Skripal mi… - Rodolfo16992659 : RT @Svetulja15: Ennesima guerra diplomatica contro #Russia sta volta con il pretesto di avvelenamento di #SergejSkripal, mi ha fatto venire… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Mosca, 29 mar. (AdnKronos/Dpa) – La Russia chiuderà il consolato degli Stati Uniti a San Pietroburgo. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, come riferisce l’agenzia Tass. La decisione arriva in risposta all’espulsione di 60 diplomatici e membri dell’intelligence russa decisa da Washington, che lunedì ha anche decretato la chiusura del consolato russo di Seattle dopo l’attacco condotto con agente nervino ai danni dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia in Gran Bretagna.La Russia, ha annunciato Lavrov, espellerà 60 diplomatici statunitensi in risposta all’azione compiuta dagli Stati Uniti. Sono previsti provvedimenti anche nei confronti di rappresentanti dei paesi che hanno adottato misure nei confronti dei diplomatici russi. Oltre a Stati Uniti e Canada, sono stati 14 i paesi dell’Unione Europea ad ...