Guerra delle spie | l' ambasciata russa | ' Sgarbo da Roma | ora speriamo nel nuovo Governo'

Finita la "Guerra" delle monetine - dal primo aprile va al Comune il "tesoro" della Fontana di Trevi : L'incasso (circa un milione di euro l'anno) finora andava alla Caritas, che rischia ora di dover sospendere diversi servizi di assistenza

Finita la “Guerra” delle monetine - dal primo aprile va al Comune il “tesoro” della Fontana di Trevi : Finita la “guerra” delle monetine, dal primo aprile va al Comune il “tesoro” della Fontana di Trevi L’incasso (circa un milione di euro l’anno) finora andava alla Caritas, che rischia ora di dover sospendere diversi servizi di assistenza Continua a leggere

Guerra delle spie - dai sottomarini alle industrie gli obiettivi degli 007 infiltrati : ROMA Nella partita a Risiko che si sta giocando tra l?Europa, gli Usa e la Russia, l?espulsione di un centinaio di diplomatici bollati come ?spie?, rilancia toni da Guerra...

Guerra delle spie - Europa e Usa espellono diplomatici russi. Due via anche dall'Italia : Europa e Stati Uniti espellono decine di diplomatici russi. Una raffica di nuove sanzioni prese a livello bilaterale da una nutrita pattuglia di paesi europei e dagli americani nei...

Guerra delle spie - l'Italia espelle due diplomatici russi : l'Italia espelle due diplomatici russi. «A seguito delle conclusioni adottate dal Consiglio Europeo del 22 e 23 marzo scorso, in segno di solidarietà con il Regno Unito e in...

Giovedì nero delle Borse : la Guerra sui dazi spaventa i listini : Giovedì nero per le Borse europee, che chiudono con pesanti ribassi, affossate dalla guerra commerciale che si profila fra Stati Uniti e Cina e dalla perdita di slancio da parte dell'economia della zona euro. L'andamento fortemente negativo di Wall Street imprime, nel pomeriggio, un'ulteriore spinta alle vendite, che poi si raffredda nel finale. Piazza Affari è la peggiore , -1,...

Una delle punte di diamante del fotogiornalismo di Guerra sabato a Cuneo : Sergio Ramazzotti, noto giornalista, scrittore e fotografo di fama internazionale sarà l'ospite sabato 24 marzo , ore 21, del gruppo fotografico FotoLiberamente Michelin Sport Club Cuneo che organizza ...

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini non il leader del centrodestra'. Presidenza delle Camera - Guerra totale tra Forza Italia e Lega : La battaglia politica per le presidenze di Camera e Senato si infiamma. Ad aprire le danze è stato Luigi Di Maio , leader del M5s, che sul blog 5 Stelle scrive: 'l dialogo per proporre i presidenti del Senato e ...

La Guerra delle spie e il braccio di ferro tra May e Putin : Ogni estate Salisbury si riempie di post-hippie e neopagani arrivati da tutto il mondo, ma – a parte le celebrazioni del solstizio tra i megaliti di Stonehenge – in questa cittadina del sudovest dell’Inghilterra si assiste di rado a qualcosa di insolito. Almeno fino al quattro marzo scorso, quando Salisbury è diventata l’epicentro della peggiore crisi scoppiata tra Regno Unito e Russia negli ultimi trent’anni. Quel ...

Guerra delle spie - la May espelle 23 diplomatici russi. Mosca : «Inaccettabile» : La Gran Bretagna espellerà «23 diplomatici russi, identificati come ufficiali dell'intelligence sotto copertura». Lo ha annunciato la premier britannica Theresa May nel suo...

Guerra delle spie - la May espelle 23 diplomatici russi. Mosca : «Inaccettabile» : La Gran Bretagna espellerà «23 diplomatici russi, identificati come ufficiali dell'intelligence sotto copertura». Lo ha annunciato la premier britannica Theresa May nel suo...

Atlantia-Acs - stop alla Guerra delle Opa e alleanza per il controllo di Abertis : Atlantia e Acs-Hochtief hanno trovato l’accordo su Abertis.?L’ipotesi è di presentarsi in maniera congiunta alla conquista del gruppo spagnolo. In particolare, verrà costituito un veicolo attraverso cui verrà promossa l’Opa su Abertis e sarà partecipato con quote assai simili dal gruppo italiano e da quello guidato da Florentino Perez. Una formulache sembra piacere al governo di Madrid...

Trump scatena Guerra commerciale - ecco i primi riflessi sui prezzi delle materie prime : Al contrario, potranno essere esentati non i Paesi, ma alcuni prodotti selezionati, se ritenuti necessari all'economia degli Stati Uniti. In questo contesto, i prezzi dello zinco sono scesi verso i ...

Palermo. Abbandono delle deiezioni canine : Guerra aperta : Per combattere uno dei fenomeni più diffusi ed odiati dai cittadini, cioè l’Abbandono delle deiezioni canine sui marciapiedi e nelle