Gruppo FS | esce La Freccia Collection | protagonisti i viaggi di Primavera

Nazionale - Di Biagio : “il Gruppo deve crescere” : “Il gruppo deve crescere, ci sono molti giovani che devono fare esperienza. Giocare contro queste squadre è molto utile ad accelerare il processo”. Così il ct della Nazionale Luigi Di Biagio commenta ai microfoni di Rai Sport la sconfitta degli azzurri nell’amichevole con l’Argentina. ”Abbiamo sofferto il loro palleggio e perso un po’ le distanze – ha aggiunto – Siamo riusciti troppo poco ad andare ...

NASBY & CROSH IL 29 MARZO ESCE HERE COMES THE STORM Il NUOVO EP DEL Gruppo FOLK : Giovedì 29 MARZO sarà disponibile in formato fisico , e da venerdì 30 MARZO anche in digital download e in streaming , "HERE COMES the STORM" , BT Sounds Production, , NUOVO EP di NASBY & CROSH, formazione FOLK milanese capitanata dalla voce di Luca "Bittì" Cirio. Quattro brani che rappresentano il ...

Milano - litiga sull’autobus con Gruppo di adolescenti : uomo ferisce a coltellate 17enne : L’episodio è accaduto venerdì sera. Il 56enne, un autista dell’Atm fuori servizio, ha avuto un’accesa discussione con i ragazzi, quindi ha reagito estraendo un coltello. Il ferito non è in pericolo di vita. L’uomo è stato denunciato

Milano - litiga con un Gruppo di adolescenti sul bus e accoltella un 17enne : Il minorenne accoltellato è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli dove si trova in condizioni non gravi ma in prognosi riservata. Il feritore è stato accompagnato in ospedale per alcune ...

Milano - 57enne aggredito sul bus da 5 adolescenti reagisce e accoltella un 17enne. Il Gruppo impediva al mezzo di ripartire : Milano - Un uomo di 57 anni ha accoltellato al fianco un 17enne dopo essere stato aggredito da un gruppo di cinque adolescenti a bordo dell'autobus della linea 80, a Milano. L'episodio...

Aggredito sull'autobus da un Gruppo di adolescenti - ne accoltella uno : Un uomo di 56 anni ha accoltellato al fianco un 17enne dopo essere stato Aggredito da un gruppo di adolescenti a bordo dell'autobus della linea 80, a Milano. L'episodio è avvenuto poco dopo le 22 di ...

Milano - litiga con Gruppo adolescenti sul bus e accoltella un 17enne : Un uomo di 56 anni ha accoltellato al fianco un 17enne dopo essere stato aggredito da un gruppo di adolescenti a bordo dell'autobus della linea 80, a Milano. L'episodio è avvenuto poco dopo le 22 di ...

Milano - aggredito sull’autobus da un Gruppo di adolescenti : uomo reagisce e ne accoltella uno : Un uomo di 57 anni ha accoltellato al fianco un 17enne dopo essere stato aggredito da un gruppo di adolescenti a bordo dell’autobus della linea 80, a Milano. L’episodio è avvenuto poco dopo le 22 di ieri, secondo quanto ricostruito il gruppetto di giovani hanno prima offeso e poi colpito con pugni in faccia il passeggero che era a bordo. A quel punto il 57enne ha estratto dalla tasca un coltellino e ha sferrato un fendente al fianco del ...

Milano - aggredito sull’autobus da un Gruppo di adolescenti : ne accoltella uno di loro : Un uomo di 57 anni ha accoltellato al fianco un 17enne dopo essere stato aggredito da un gruppo di adolescenti a bordo dell’autobus della linea 80, a Milano. L’episodio è avvenuto poco dopo le 22 di ieri, secondo quanto ricostruito il gruppetto di giovani hanno prima offeso e poi colpito con pugni in faccia il passeggero che era a bordo. A quel punto il 57enne ha estratto dalla tasca un coltellino e ha sferrato un fendente al fianco del ...

Gruppo Digital 360 - cresce il network : al via tre nuove testate : ... BigData4Innovation e Blockchain4Innovation , dedicate ad alcune delle principali frontiere dell'innovazione tecnologica e della nuova economia Digitale: l' Intelligenza Artificiale , i Big Data ...