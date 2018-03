Grillo | M5s deve andare contro idee di destra | sinistra | centro

Grillo vuole il reddito di cittadinanza universale in Italia - ma M5S risponde che “non è possibile” : Replicando a Beppe Grillo, il deputato pentastellato Alfonso Bonafede ha dichiarato che l'introduzione del "reddito di cittadinanza universale" al momento è impossibile, ma che "il reddito di cittadinanza si farà". Il deputato dem Anzaldi ha pesantemente attaccato il M5S sul punto, ma il reddito di cittadinanza universale di Grillo e quello proposto dai grillini in campagna elettorale sono due misure diverse.Continua a leggere

Sgarbi : "Sono pronto a sputare in faccia a Grillo e M5S" : Vittorio Sgarbi si dimette da assessore regionale ai Beni culturali ma prima di rimettere il suo mandato ne ha per tutti. A cominciare dal presidente della Regione, Nello Musumeci, reo di non avergli risposto ai messaggi per incontrare il banchiere Guido Roberto Vitale che dovrebbe investire 39 milioni di euro per il tempio G di Selinunte. "Considero Musumeci un dipendente dei 5 stelle, mi dimetto perché non ho intenzione che sia lui a decidere ...

Capigruppo : FI sceglie Bernini e Gelmini - il Pd Delrio e il renziano Marcucci - M5s Grillo e Toninelli - la Lega Giorgetti : Capigruppo: FI sceglie Bernini e Gelmini, il Pd Delrio e il renziano Marcucci, M5s Grillo e Toninelli, la Lega Giorgetti Costituito il gruppo M5S alla Camera dei deputati, che ha eletto Giulia Grillo capogruppo a Montecitorio. Al Senato il capogruppo è Danilo Toninelli Continua a leggere

Lega e M5S si avvicinano - Grillo : 'Salvini? Quando dice una cosa la mantiene' : Si continuano ad avvicinare Lega e Movimento 5 stelle in vista di un possibile accordo di governo. L'ultima apertura è stata del fondatore pentastellato Beppe Grillo che ha espresso parole di elogio ...

Diffamazione - Grillo testimone contro ex attivista Terra dei fuochi : “Il M5s nato per cambiare il paese - non lucrare” : “Il Movimento 5 Stelle è nato per cambiare e migliorare il paese, non per lucrare. Ed io e Casaleggio ci abbiamo rimesso”. In un’aula minuscola del Tribunale di Napoli Nord, stamane Beppe Grillo ha deposto al processo per Diffamazione nato da una querela di Gianroberto Casaleggio e della Casaleggio Associati nei confronti dell’attivista della Terra dei fuochi Angelo Ferrillo, accusato di aver postato sui social network nell’ottobre 2014 commenti ...

DI MAIO-CENTRODESTRA - Grillo ‘LODA’ SALVINI/ Governo - tra il nodo premier e le aperture Lega-M5s : Governo, Di Maio apre al Centrodestra mentre Beppe GRILLO "loda" SALVINI e il suo mantenere promesse: le aperture di M5s-Lega-Berlusconi sui temi in programma e il nodo premier(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:30:00 GMT)