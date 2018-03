Grecia | in campo con la pistola | tre anni al presidente del Paok

Grecia - Paok Salonicco : entrò in campo armato di pistola : squalifica di 3 anni per il presidente : Grecia, Paok Salonicco- Ricordate il presidente del Paok Salonicco,Ivan Savvidis, il quale entrò in campo armato di pistola per protestare dinanzi ad un gol annullato alla sua squadra? La Lega calcio Greca, dopo il folle gesto, ha deciso squalificare i per tre anni il presidente. Per il club greco, inoltre, è stata disposta anche una multa da 100mila euro […] L'articolo Grecia, Paok Salonicco: entrò in campo armato di pistola: squalifica ...

Grecia - calcio e follia. Presidente scende in campo con la pistola : Il calcio, a questi livelli, smette di essere uno sport. La Grecia si deve fermare. E l' Uefa deve accendere i fari su quanto accaduto, affinché non si ripeta mai più.