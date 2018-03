Grecia | 3 anni squalifica a presidente Paok entrato in campo con pistola

calcioweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) IldelSalonicco, Ivan Savvidis, non potrà più mettere piede in uno stadio per tree dovrà pagare una multa di 100.000 euro per esseresulda gioco con unaalla cintura. Lo ha deciso oggi la federcalcio greca. Il club, inoltre, sarà penalizzato di tre punti nella stagione in corso e dovrà iniziare la prossima campagna con due unità in meno nella sua rosa. Ilha inoltre ricevuto una sanzione di 63.000 euro e dovrà giocare le prossime tre partite a porte chiuse. Il suo direttore sportivo, Michel Lubos, è stato sospeso per 90 giorni e dovrà pagare una multa di 15.000 euro. Le misure disciplinari, che possono essere impugnate, e arrivano due settimane e mezzo dopo lo scandalo che ha fatto il giro del mondo. Gli incidenti si sono verificati l’11 marzo in una partita di campionato trae Aek Atene, gara che è stata sospesa ...