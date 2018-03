Grande Oriente d' Italia | Intercettazioni furto di libertà

Trani News - L'associazione culturale progetto Bovio ospite del Grande Oriente d'Italia : ... già iniziato dalla loggia 'Caprera' all' oriente di Trani nel 1865, , il cui contributo, oltre che nella vita politica del Paese, è stato determinante anche all'interno del grande oriente d'Italia . '...

Massoneria - viaggio nella loggia del Grande Oriente : ‘Qui niente politica’. Ma c’è l’uomo di Fi : ‘È il nostro candidato’ : “Noi bandiamo il dogma e coltiviamo il dubbio. Sono due gli argomenti di cui non parliamo mai: la politica e la religione“. Così parlò il libero muratore seduto sullo scranno di uno dei piccoli templi celati nella pancia di via Pirelli 5, a Milano. È qui, a due passi dalla stazione centrale, che ha sede la loggia del Grande Oriente d’Italia , la principale obbedienza del Paese. “Perché non parliamo di politica e ...