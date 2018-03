Gran Bretagna | il dato finale sul Pil del quarto trimestre 2017

Farmaci - Gran Bretagna : il viagra senza ricetta per gli ‘over 18’ : ‘Pillola blu’ senza ricetta in Farmacia per gli uomini britannici: una novità che permetterà agli ‘over 18’ di acquistare l’anti-impotenza viagra Connect* in alcune Farmacie del Regno Unito senza la prescrizione del medico. Come ogni medicinale, la pillola blu potrebbe causare effetti collaterali, come ricordano i media inglesi. Secondo le nuove regole, il farmaco può essere acquistato da maschi maggiorenni; anche ...

Epcc - Everett da Cattelan : non mi piace la Gran Bretagna fuori dall'Ue - : Nel salotto di Epcc, in onda su Sky Uno dal lunedì al venerdì, l'attore britannico ha parlato dell'attualità politica ma anche del suo ultimo film "The happy prince", un biopic su Oscar Wilde

Il debutto del primo orso polare nato in 25 anni in Gran Bretagna : Fa i primi passi, gioca con la sua mamma e scopre il mondo. In Scozia è Grande festa allo zoo Highland Wildlife Park di Kingraig per il "debutto ufficiale" del primo orso polare nato negli ultimi 25 anni nel Regno...

Gran Bretagna verifica risposte Facebook su presunta violazione dei... : La Gran Bretagna sta verificando se Facebook abbia fatto abbastanza per mettere al sicuro i dati personali degli utenti dopo la notizia secondo cui la società di consulenza politica Cambridge Analytica, ingaggiata da Donald Trump, avrebbe avuto indebitamente accesso ai dati di 50 milioni dei suoi iscritti.

Brexit - Unione Europea : “Trovato un accordo per l’uscita della Gran Bretagna”. Resta il nodo legato all’Irlanda : C’è l’accordo tra Unione Europea e Regno Unito sulla Brexit, anche se Resta il nodo dell’Irlanda. “Abbiamo un testo legale” che copre “la maggior parte delle questioni”, ha annunciato il capo negoziatore Ue, Michel Barnier. Un’intesa “completa” su diritti dei cittadini, conto del divorzio e anche il periodo di transizione, che durerà dal giorno dell’uscita, il 29 marzo 2019, al 21 ...

Russia e Gran Bretagna rischiano una guerra 'catastrofica' : il pericoloso avvertimento di un capo militare : Secondo l'ex alto capo militare, il mondo dovrebbe 'fare al più presto qualche mossa ragionevole' per quanto riguarda i rapporti della Gran Bretagna con l'ex Stato sovietico ed il suo presidente ...

Caso spia Skripal - Russia contro Gran Bretagna/ Lavrov - "Non leggete i giornali occidentali : propaganda rozza" : Russia contro GB, Caso spia Skripal: dopo le accuse di Boris Johnson a Vladimir Putin arriva la reazione di Mosca. Ventitre diplomatici britannici saranno espulsi dal territorio russo e...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:24:00 GMT)

Molti nemici - molti voti. Vladimir Putin usa lo scontro con la Gran Bretagna per l'ultima spinta prima del voto : molti nemici, molti voti. Perché quei nemici di oltre confine alimentano l'orgoglio patriottico, rafforzano la narrazione di una Russia attaccata perché temuta, e offrono altri argomenti alla propaganda nazionalista su cui "zar Vladimir" ha costruito il suo trionfo annunciato alle elezioni presidenziali di domenica. La "guerra diplomatica" con il Regno Unito caratterizza la vigilia del voto, apre le prime pagine dei giornali, ...

Spia russa uccisa in Gran Bretagna - nessun agente : “Il gas era nel profumo della figlia” : La sostanza tossica potrebbe essere stata messa di nascosto nella valigia della giovane a Mosca prima che la ragazza partisse per la Gran Bretagna. L'ipotesi è al vaglio degli indurenti mentre la tensione politica tra i due Paesi è alle stelle con accuse dirette e repliche stizzite.Continua a leggere

Gran Bretagna : rendimento in aumento nell'asta di decennali : Il Ministero dell'Economia britannico ha collocato titoli a 10 anni per 2,5 miliardi di sterline, incassando richieste per 6,55 miliardi , bid-to-cover a 2,62 volte, . Il rendimento medio si è attestato all'1,58%, in ...

Spia russa - Mosca risponde a premier May. Lavrov : espelleremo i diplomatici della Gran Bretagna : È scontro tra Londra e Mosca sul caso della ex Spia russa Sergej Skripal avvelenata .Ieri Il Regno Unito ha espulso 23 diplomatici russi.

Spia russa - la Gran Bretagna all'Onu : "Attacco su suolo inglese". E May espelle 23 diplomatici russi : L'ambasciatore britannico denuncia la "violazione dell'articolo 2 della carta delle Nazioni Unite". Londra è convinta della responsabilità del Cremlino nell'avvelenamento dell'ex agente del Kgb Serghei Skripal: "Aggressione coerente con i metodi di Mosca" scrive Theresa May nella lettera inviata al segretario Onu Guterres. Intanto, arriva il sostegno degli Usa: "Mosca responsabile, solidali con la Gran Bretagna"

