: Salvini: “Di Maio vuole fare il governo col PD? Auguri!” Di Maio: “Salvini vuole i 50 voti del PD? Auguri!” Capisco… - AnnaAscani : Salvini: “Di Maio vuole fare il governo col PD? Auguri!” Di Maio: “Salvini vuole i 50 voti del PD? Auguri!” Capisco… - luigidimaio : Salvini dice che gli bastano 50 voti. Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri! - SkyTG24 : Governo, #Salvini: premier va indicato dal centrodestra. #DiMaio: Palazzo Chigi a noi. Chi ha ragione? -

Il mio obiettivo è andare al, per trasformare in fatti le idee che gli italiani hanno appoggiato e votato, dalla tassa unica al 15% all'abolizione della legge Fornero, dalla legittima difesa all'espulsione dei clandestini". Lo ha detto il leader della Lega Matteo, sottolineando che "siamo disposti a dialogare con tutti ma non, visto che il centrodestra è la coalizione più votata dagli italiani".(Di giovedì 29 marzo 2018)