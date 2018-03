Governo | parte la fronda tra i dem Renzi ' Opposizione farà bene al Pd' Franceschini

BRINDISI.Vicenda Santa Teresa e Partecipate ORA BASTA - tra sit in - proteste - un Governo assente - vicende giudiziarie - responsabilità mai ... : Dall' altra parte, sul versante locale e regionale, una politica apparsa a volte inconcludente e sin troppo arrendevole. In questi giorni, gli amici della Santa Teresa si ritrovano senza ...

Partecipate - il “ministro” dell’Economia M5s : “Nomine siano fatte in trasparenza. Governo dimissionario non decida solo” : “Le nomine della Partecipate pubbliche siano fatte in trasparenza”. E soprattutto: “Un Governo dimissionario, la cui maggioranza politica è stata così pesantemente ridimensionata dagli elettori, non può decidere da solo”. Il ministro M5s in pectore dell’Economia Andrea Roventini sul Blog delle Stelle ha affrontato la questione delle prossime assegnazioni di incarichi, partendo dal presupposto, ha scritto, che ...

Nomine - M5s : Governo non può decidere da solo su partecipate : Roma, 28 mar. , askanews, Le Nomine nelle aziende partecipate dallo Stato 'non sono un'occasione per fare tabula rasa'. Lo ha sostenuto Andrea Roventini, candidato ministro dell'Economia del M5S, in un post sul blog delle stelle dal titolo 'Nomine pubbliche: onestà e competenza le nostre stelle polari'. La forza guidata da Luigi Di Maio prova …

Grecia - il Governo revoca lo stop : il campionato riparte : La sospensione arrivò dopo che il presidente del Paok entrò in campo armato il 12 marzo: ora i club si impegnano a combattere la violenza con delle riforme

Tutti ai nastri di partenza. Al via la partita per il Governo : ... 'Il 4 marzo oltre 11 milioni di italiani hanno indicato chiaramente una forza politica e un candidato premier e credo sia arrivato il momento che le altre forze politiche ascoltino il segnale ...

Salvini : «Governo anche con M5S ricucire l?Italia - partendo dal Sud» : Matteo Salvini, gli italiani, che hanno votato in massa e con poche astensioni, adesso vogliono sapere chi ci governa. Ce lo può dire? «Dico che il centrodestra è compatto e...

Governo - Salvini : “Si parte dalla coalizione di centrodestra e dal programma. Senza accordo non tiro a campare” : “accordo con Di Maio? Al di là dei nomi che appassionano tanto i giornalisti ma meno gli italiani credo che siano le cose da fare quelle su cui vedere se c’è un punto di incontro o no. Forza Italia non è d’accordo? Si parte dal programma e dalla coalizione del centrodestra, ne parleremo prima tra alleati e poi con gli altri. Convergenza su terzo nome? Non è una battaglia di nomi. Io sono pronto, ma non sono venuto al mondo 45 ...

Governo - Orfini : “Noi all’opposizione. Ma dopo averlo deciso larga parte dei dirigenti Pd hanno preso la linea opposta” : dopo aver votato la scelta di stare all’opposizione, larga parte dei gruppi dirigenti del Pd, dal giorno dopo, hanno messo in campo una linea opposta. A raccontarlo non è un retroscena, ma – con queste parole – il presidente del partito, Matteo Orfini, in un’intervista alla Stampa. Una circostanza a causa della quale Orfini si dice “sconcertato“. E’ la riprova che il Pd in questo momento è diviso tra ...

Salvini : «Governo anche con M5S ricucire l?Italia - partendo dal Sud» : Matteo Salvini, gli italiani, che hanno votato in massa e con poche astensioni, adesso vogliono sapere chi ci governa. Ce lo può dire? «Dico che il centrodestra è compatto e...

Salvini : Governo - tavolo anche con M5s. Ricucire l'Italia partendo da sud : Il leader della Lega: con Di Maio non abbiamo mai parlato di Governo. Non potendo governare da soli siamo disposti ad ampliare e a modificare il nostro programma, tutelandone la coerenza. Bisogna mettersi al tavolo con tutti, e certamente anche con M5S

Salvini : Governo - tavolo anche con M5s ricucire Italia partendo da sud : Il leader della Lega: con Di Maio non abbiamo mai parlato di Governo. Non potendo governare da soli siamo disposti ad ampliare e a modificare il nostro programma, tutelandone la coerenza. Bisogna mettersi al tavolo con tutti, e certamente anche con M5S

Salvini : 'Governo anche con M5S ricucire l'Italia - partendo dal Sud' : Matteo Salvini, gli italiani, che hanno votato in massa e con poche astensioni, adesso vogliono sapere chi ci governa. Ce lo può dire? 'Dico che il centrodestra è compatto e resterà compatto anche in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 marzo : Il Colle : Governo a giugno o voto. E Fico parte dal taglio ai vitalizi : alchimie Il Colle dà 2 mesi di tempo. Il primo giro è per Salvini Lo schema – Dopo il voto sui vertici del Parlamento, il Quirinale conta di verificare per prima la possibilità di un esecutivo a guida “centrodestra” di Fabrizio d’Esposito L’ora dei saluti di Marco Travaglio 1)È giusto che il partito e la coalizione che hanno vinto le elezioni, cioè i 5Stelle e il centrodestra, si dividano le presidenze delle due Camere? Sì, lo ...

Salvini : «Governo anche con M5S ricucire l?Italia - partendo dal Sud» L'anteprima sul Messaggero Digital : Matteo Salvini, gli italiani, che hanno votato in massa e con poche astensioni, adesso vogliono sapere chi ci governa. Ce lo può dire? «Dico che il centrodestra è compatto e...