Governo | Orlando | gruppi prima del Colle

Pd - Orlando : “No a Governo con M5s o Lega - ma non diciamo che sono imbecilli. Referendum? Posizione è già chiara” : Al Pd “serve una proposta politica. Dobbiamo evitare l’aventinismo distinguendo tra livelli istituzionali e livelli di governo”. Lo ha detto Andrea Orlando parlando all’assemblea di Sinistra Dem. “Dobbiamo motivare il fatto che non è possibile produrre una alleanza politica con Lega e M5s perché sarebbe impossibile realizzare gli impegni presi con gli elettori, così togliamo via l’aspetto che non facciamo ...

Carceri - il Governo approva la riforma : più studio e lavoro. Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del consiglio dei Ministri. "Né salva-ladri né svuota-Carceri, a decidere sarà sempre un giudice, valutando il percorso dei detenuti" dice il ministro della Giustizia

Carceri - ok del Governo alla riforma : più misure alternative a chi studia e lavora. Orlando : “Non ci sarà alcun ladro in più” : Il governo ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuotaCarceri” ha detto il ministro della Giustizia ...

Orlando : Governo finisce quando si insedia nuovo Governo : Roma – Orlando: governo cessa funzioni quando si insedia quello nuovo Roma – Intervenuto all'interno del programma un 'Giorno da pecora' su Radio 1, il...

Nuovo Governo - Delrio : “Se Mattarella chiederà di formarne uno - si valuterà”. Orlando : “Basta dire : arrangiatevi” : I conti per una possibile maggioranza si fanno anche, forse soprattutto, al Quirinale. E se quindi il presidente della Repubblica chiedesse un ulteriore sforzo al Partito Democratico? Se il Colle chiedesse ai democratici di fare un governo? “Si valuterà”, risponde il ministro Graziano Delrio, nome forte per la segreteria di passaggio dall’assemblea di aprile alle primarie (ma lui smentisce ancora: “Ci sono persone più ...

Governo : Orlando - spiegheremo a Mattarella perché no a intesa con M5S : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Dovremo spiegare” al Capo dello Stato perché “è impossibile” un’intesa di Governo tra M5S e Pd. Lo ribadisce Andrea Orlando, ospite su Radio capital di ‘Circo massimo’. “Avremmo difficoltà -aggiunge- a spiegare perché facciamo un accordo con una forza che ancora mantiene dei tratti forcaioli, con una politica economica fortemente incomprensibile e demagogica. Se i ...

Orlando : “Il 90% del Pd contro il Governo con M5S o centrodestra”. Calenda : “Se accade lascio il partito” : «L’area Orlando, così come la maggioranza del Pd ha escluso la possibilità di un governo con i 5 stelle, così come con il Centrodestra. In modo chiaro per questa prospettiva si è pronunciato Michele Emiliano che ha ottenuto al congresso il 10%. Il 90% del gruppo dirigente del Pd è contrario ad un’alleanza con il M5S». Andrea Orlando ne è convinto e...

Pd - Orlando chiude la porta a M5S : 90% partito contro Governo M5S o destra : Nella direzione Pd di lunedì è necessaria un'analisi della sconfitta e che Matteo Renzi renda le sue dimissioni 'vere, operative ed effettive, in maniera inequivocabile'. È la linea che emerge dalla ...

Pd - Emiliano : "Via personaggi come Calenda"Orlando : il 90% è contrario a un Governo con M5s o destra : Il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte Democratico non le manda a dire al ministro del governo Gentiloni che ha annunciato il suo ingresso nel Pd. E dalla minoranza Pd parla il Guardasigilli: "Lunedì le dimissioni di Renzi diventino vere e si apra la gestione collegiale".